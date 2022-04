Er gilt als die Posaune Badens. Wenn es darum geht, den Landesteil entlang des Rheins gegen schwäbische Übervorteilung zu verteidigen, dann war Robert Mürb zur Stelle. In dieser Woche gab Mürb, nach 25 Jahren an der Spitze, den Vorsitz „seiner“ Landesvereinigung Baden in Europa in jüngere Hände ab.

Kurz vor seinem 90. Geburtstag. Und natürlich musste die „Posaune“ kurz vor der Verabschiedung in den Un-Ruhestand nochmals kräftig Laut geben. Das rechtsrheinische Bindestrichland feiert dieser Tage seinen 70. Geburtstag – in Stuttgart. Zudem gemeinsam mit dem Schwäbischen Heimatbund, ohne dass auch dessen badisches Pendant, die Badische Heimat, eingeladen worden wäre. Als würde man den Hochzeitstag ohne Ehepartner feiern, polterte Mürb. Dass es sich bei der Feier um eine Feier des Schwäbischen Heimatbunds handelt und der Landtag, der offiziell am 5. Mai feiern will, sich nur dazu gesellt hat, spielt in dieser Beziehung keine Rolle. Natürlich könnte man argumentieren, auch die Badische Heimat hätte eine (eigene) Feier veranstalten können, doch darum geht es den „Alt-Badenern“ ja gar nicht. Sie wollen das Land als Einheit sehen, mit Landesteilen, die partnerschaftlichen Umgang pflegen. Nach 70 Jahren wäre es Zeit. Vieles von dem, was Mürb und „seine“ Landesvereinigung in den vergangenen Jahrzehnten an Verfehlungen aufgelistet haben, gleicht Erbsenzählerei. In manchen Teilen trifft die Kritik aber den Kern. Baden, mit seinen selbstbewussten Städten Karlsruhe, Mannheim, Freiburg, Heidelberg und Konstanz ist durchaus mehr als nur ein Anhängsel der Region Stuttgart. Das ist noch längst nicht in allen „schwäbischen“ Köpfen angekommen. Wie das Land „zusammengefunden wurde“ ist übrigens an Karfreitag im SWR-Fernsehen zu sehen.

Fehlplanung?

Noch ist der Kriegsstraßentunnel nicht in Betrieb, da melden sich bereits die Bedenkenträger und reden von Fehlplanung. Pro Fahrtrichtung nur eine Spur, wie kann man nur? Die alte Kriegsstraße hatte deren zwei je Richtung. Einspurige Tunnel seien auch zu gefährlich. Andererseits hat die Bauzeit gezeigt, dass es in der Kriegsstraße – zumindest vorübergehend – sogar ganz ohne Tunnel geht.Die Karlsruher Hauptverkehrsachse ist nun mal die Südtangente – die tatsächlich mit zwei Fahrspuren je Richtung. Außerdem gibt es in der Region mit dem Wattkopftunnel in Ettlingen, dem Michaelstunnel unter Baden-Baden und den Gernsbacher Tunnel im Murgtal genügend einspurige Bauwerke, die beweisen, dass eine Spur durchaus ausreichend sein kann. In Karlsruhe sind die Fahrspuren auch noch durch eine Wand getrennt und damit schon von vorne herein sicherer als genannten Bauwerke. Und wenn schon der ADAC das Bauwerk lobt. Im Straßenverkehr ist es wie beim Fußball. Die Zahl der Experten ist Legion. (Bundes)Trainer und Verkehrsexperten sollten sich eigentlich einen anderen, einen zu ihnen passenden Job suchen. Was natürlich nicht bedeutet, dass bei Planungen nie Fehler gemacht werden, aber vielleicht sollte man die Kritik bis nach der Inbetriebnahme aufsparen. Andererseits kann man anschließend vielleicht auch gar nicht mehr so schön kritisieren.