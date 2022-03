Die dm-Arena wurde in dieser Woche zur Notunterkunft für Flüchtende aus der Ukraine. Die ersten 150 erschöpften und traumatisierten Menschen sind diese Woche dort angekommen und wurden untergebracht. Für die Helfer vor Ort ist das durchaus auch eine Herausforderung, schließlich will man die Neuankömmlinge möglichst gut empfangen, mit Essen und Schlafplätzen versorgen. Eigentlich waren die ersten Flüchtenden schon am Montag erwartet worden, alles wurde vorbereitet, aber dann zeigte sich, dass viele nicht so weit weg von ihrer Heimat untergebracht werden wollen.Doch täglich zeigt sich mehr, dass die direkten Nachbarländer der Ukraine und auch die ostdeutschen Städte und Landkreise mit dem nicht abreißenden Flüchtlingsstrom überfordert werden. So dürfte es nur Tage dauern, ehe die knapp 1.200 Beten in der dm-Arena belegt sind. Das kann auch nur eine Übergangslösung sein, niemand ist zuzumuten über Wochen und Monate hinweg mit über 1.000 Menschen unter einem großen Dach zu leben.

Freud und Leid

Verkehrspolitik ist eine Angelegenheit, in der man es gar nie nicht allen recht machen kann. Da freuen sich die lärmgeplagten Anwohner beispielsweise in der Eckener Straße, das ist die B36 am südlichen Stadteingang, dass dort „endlich“ in Teilbereichen Tempo 30 angeordnet wird. Gleichzeitig klagen die, die dort nicht wohnen, dort aber Auto fahren wollen, über die „dreiste Abzocke“, mit der mal wieder das Loch in der Stadtkasse gestopft werden soll. Ansichtssache eben, beziehungsweise Anhörenssache. Letztlich liegt es in der Hand der Fahrzeuglenkern, ob sie Anwohner mit rücksichtsvoller Fahrweise zufrieden stellen, oder den Stadtkämmerer, der sich über zusätzliche Einnahmen freuen würde.

Frühlingsgefühle

Nicht nur warme Temperaturen und viel Sonnenschein, auch die Karlsruher Brunnen lassen Frühlingsgefühle wach werden. Vor allem die Wasserspiele auf dem Marktplatz wecken fast schon sommerliche Erinnerungen, die 30 in den Boden eingelassenen Düsen werden wieder mit Überraschungen aufwarten. Noch sind kühlende Effekte nicht nötig, doch bereits im April kann es auf dem Platz wieder richtig warm werden. Bis dahin helfen zumindest wärmende Gedanken.

Abgehoben

Flugtaxis Made in Germany, besser gesagt, entwickelt in der Technologieregion, sollen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris zum Einsatz kommen. Passagiere sollen hinweg fliegen über den Dauerstau in der französischen Metropole. Derzeit versucht das Bruchsaler Unternehmen Volocopter mit ersten Testflügen zu überzeugen, doch selbst bis zu einem offiziellen Testbetrieb ist es noch ein weiter Weg. Und all zu viel Zeit bleibt nicht mehr. Gerade mal zwei Jahre und das ist – im Gegensatz zum Zeitgefühl während einer Pandemie - eine super kurze Zeit.