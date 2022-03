Seit Wochen sieht sich der Karlsruher Verkehrsverbund und insbesondere dessen Geschäftsführer Alexander Pischon heftiger Kritik ausgesetzt, weil umgesetzt wird, was der Aufsichtsrat – in dem Vertreter allerlei politischer Gebietskörperschaften – ziemlich einmütig beschlossen hatte. Weil weniger als zwei Prozent der Fahrgäste Einzelfahrscheine aus Papier nutzen, kann – unter anderem aus Kostengründen - auf Fahrkartenentwerter verzichtet werden. Stattdessen soll, wie es in den meisten Großstädten und bei der Bahn längst gängige Übung ist, der Fahrschein aus dem Automaten sofort gültig sein, ohne Stempel. Gleiches gilt schon schon immer für Fahrkarten, die man per Mobiltelefon kaufen kann.

Irgendwie hat sich dann jedoch das Gerücht breit gemacht, wonach es gar keine Papierfahrkarten mehr geben soll und man nur noch mit dem Handy seinen Fahrschein kaufen könne. Verknüpft mit dem Vorwurf, auf diese Weise werde die ältere Generation, die ja angeblich keine Erfahrung mit Mobiltelefonen hat, von der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs ausgeschlossen. Es ist ja durchaus abenteuerlich, die ältere Generation als leicht trottelig darzustellen, nicht fähig, ein Mobiltelefon zu nutzen. Hinzu kommt, dass die ganzen Wallungen mal wieder von einer relativ kleinen, dafür lautstarken Minderheit ausgelöst wurden. Und nicht selten angeheizt von Menschen, die den öffentlichen Nahverkehr selbst gar nicht nutzen.

Schiff „Karlsruhe“

Ab morgen wird das Fahrgastschiff „Karlsruhe“ wieder auf dem Rhein unterwegs sein, nach zwei Corona-Jahren mit sehr eingeschränktem Fahrbetrieb hoffen die Rheinhäfen Karlsruhe – wie wir alle – auf ein großes Stück mehr Normalität. Zunächst allerdings wird es verstärkt sogenannte Kundenfahrten geben, denn die bis zu 600 Personen fassende Karlsruhe ist bei Betrieben und Privatpersonen als Party-Location sehr beliebt. Selbst aus dem „fernen“ Stuttgart und der Region Offenburg gibt es immer wieder Anfragen und natürlich auch aus der nahen Südpfalz. Da es zwei Jahre lang kaum solche Firmenfest-Fahrten gab, muss nun ein erheblicher Rückstau abgearbeitet werden. Öffentliche Fahrten, wie die morgige Fahrt in den Frühling, gibt es deshalb vorläufig eher wenige. Gestern waren noch Plätze frei...

Überraschungseier

In der Kurstadt Baden-Baden wird ein neues Stadtoberhaupt gesucht. Beim ersten Wahlgang am zurückliegenden Sonntag erlebte dabei vor allem Amtsinhaberin Margret Mergen (CDU), die frühere Erste Bürgermeisterin Karlsruhes, eine böse Überraschung. Mit knapp 25 Prozent der Stimmen blieb sie weit hinter dem, was sie sich vorgestellt hatte. Doch auch Mergens vermeintlich härteste Konkurrent, Sozialbürgermeister Roland Kaiser von den Grünen, blieb mit 24 Prozent hinter den Erwartungen. Statt dessen lag überraschend der amtierende Bürgermeister der 6.000-Einwohner-Gemeinde Muggensturm, Dietmar Späth (parteilos), mit knapp 40 Prozent der Stimmen weit vorne. Ein zweiter Wahlgang muss nun die Entscheidung bringen, der wird aber ohne Mergen stattfinden. Diese Woche gab sie ihren Rückzug bekannt. Stattdessen tauchte plötzlich Kaisers Parteifreundin Bea Böhlen auf der Kandidatenliste auf. Die frühere Stimmenkönigin des Baden-Badener Gemeinderats und heutige Bürgerbeauftragte des Landes Baden-Württemberg hatte ganz spontan, ohne Rücksprache mit Kaiser oder der Partei, diesen Beschluss gefasst.

Die Partei zeigte sich dann aber sehr verschnupft, baut weiter auf Kaiser - und Böhlen zog nach einem Tag des Nachdenkens ihre Kandidatur wieder zurück. Nach bisher nicht bestätigten Meldungen hatte Späth die Woche über massiv mit Lachkrämpfen zu kämpfen.