Nun ist es also amtlich. Die offiziellen Kontakte zur russischen Partnerstadt Krasnodar wurden von Karlsruher Seite aus auf Eis gelegt. Keine Feiern mehr, keine Delegationsbesuche, keine offiziellen Empfänge. Kommunikation sei schwer, so Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup, wenn der Amtskollege die russische Politik mittrage und nur noch standardisierte Formulierungen anbietet. Bürgerinnen und Bürger aus Krasnodar seien aber weiterhin willkommen und Initiativen für eine friedliche Zukunft sollen weiterhin gefördert werden. Irgendwie hat Mentrup die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, auf privater Ebene doch einen kleinen Beitrag zur Beendigung des Kriegs leisten zu können. Doch die Hoffnung schwindet. Am Dienstag trifft sich der Gemeinderat zu einer Sondersitzung. Auf der Tagesordnung: eine Resolution „Solidarität mit der Ukraine“ und ein Bericht, auf was sich die Stadt wohl in den kommenden Wochen einstellen muss.

Feuerprobe

Die Eröffnung des Straßentunnels unter der Kriegsstraße verzögert sich zwar nochmals um einige Tage, doch sie rückt unaufhaltsam näher. Diese Woche gab es einen Brandtest im Tunnel. Der Frage, was wäre wenn da ein Auto brennt, wurde nachgegangen. Der Test lief sehr zufriedenstellend, die großen Strahlventilatoren hatten den entstandenen Rauch ruckzuck nach draußen gepustet, das Fahrzeug gelöscht. Es war so ziemlich die letzte wirklich Hürde, der Rest sind – wenn auch nervige – Kleinigkeiten. In gut vier Wochen werden wohl erstmals Autos durch die Röhre rollen, am 7. und 8. Mai soll dann das Ende der großen Bauarbeiten schön gefeiert werden.

Sternenglanz

Karlsruhe war noch nie so richtig verwöhnt mit Spitzengastronomie. Manche Sterne verblassten komplett, beispielsweise der traditionsreiche Ochsen in Durlach, andere leuchteten nur vorübergehend Die Oberländer Weinstube oder das Kesselhaus seien genannt. Auch das „Anders auf dem Turmberg“ hatte nur zwischendurch einen Stern. Der als großes Kochtalent gehandelte Küchenchef Sören Anders, der schon als 24-jähriger und damals jüngster Koch der Republik die Oberländer Weinstube in die Sterne-Region gekocht hatte, scheint einfach zu umtriebig, um sich mit „Kleinigkeiten“ wie Michelin-Sternen abzugeben. Mit dem Crazy Palace auf dem Messplatz brachte er winterliches Spektakel in die Stadt und auf dem Turmberg gab es Veränderungen. Der Stern oben auf dem Turmberg erlosch – und ist jetzt unten in der Altstadt wieder aufgeflammt. Das Tawa Yama Fine wurde diese Woche von Michelin mit dem begehrten Stern dekoriert und dieses

Tawa Yama, japanisch für Turmberg, scheint perfekt zum Motto der Technologieregion Karlsruhe - Hightech und Lebensart – zu passen. Mitten hinein gepflanzt in die „Raumfabrik Durlach“, einem innovativen Gewerbepark auf dem Gelände der ehemaligen Pfaff Nähmaschinenfabrik. Seinen Stern behalten hat übrigens das „sein“, das eher unspektakulär und fast schon versteckt in der Weststadt zu Hause ist. Das war es dann aber auch mit sternendekorierter Spitzengastronomie in der Stadt. Was durchaus an der Südpfalz liegen könnte. Denn dort sind Karlsruher gerne in ihrer Freizeit unterwegs und dort gehen sie auch gerne schlemmen. Und da man den Euro nur ein Mal ausgeben kann...