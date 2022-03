Es ist schwer in diesen Tagen, über etwas anderes zu reden als über den Krieg in der Ukraine. Inzwischen geraten auch Karlsruher Unternehmen stärker in den Blickpunkt. Die EnBW, wurde dieser Tage gemeldet, bezieht die Kohle, die im Karlsruher Rheinhafendampfkraftwerk verfeuert wird, zu 85 Prozent aus Russland. Russische Verbindungen hat auch die MiRO, die größte Mineralölraffinerie des Landes. Die Rosneft Deutschland GmbH, die deutsche Tochter des russischen Staatsunternehmens, hält immerhin 24 Prozent der Anteile. Immerhin: das Erdgas, das bei den Stadtwerken verfeuert wird, kommt auch im nächsten Winter fast komplett aus Norwegen. Auch bei anderen Firmen und Unternehmen gibt es natürlich Verbindungen nach Russland, sei es als Geschäftspartner oder Abnehmer der hier hergestellten oder entwickelten Produkte. Direkte Auswirkungen gibt es bisher nur indirekt, doch was die Zukunft bringt, kann im Moment tatsächlich niemand sagen. Erneut wird aber sehr deutlich, wie stark Deutschland von Energieexporten abhängig ist. Auch da dürfte sich sprichwörtlich der Wind drehen. Mehrere Gemeinden in der Region Karlsruhe haben schon vor dem Ukraine-Krieg damit begonnen, Standorte für Windkraftanlagen auszuloten. In Rheinstetten gab es dazu sogar einen positiv ausgefallenen Bürgerentscheid. Die Akzeptanz solcher Anlagen auch in der Rheinebene dürfte zunehmen.

Nebenschauplätze

Sehr schnell gespürt hat ein Lokal in Bietigheim, gut 20 Kilometer südlich von Karlsruhe, seine „Idee“ eines persönlichen Boykotts. Man wolle keine Gäste mit russischem Pass mehr bewirten, hieß es kurzzeitig auf der Homepage des Lokals. Zwar wisse man, dass „normale“ russische Staatsbürger keine Schuld am Krieg hätten, doch man wolle trotzdem ein Zeichen setzen. Ein eher ungeschicktes Zeichen, das schnell wieder gelöscht wurde. Doch auf das Lokal ging sofort ein Shitstorm los und binnen ganz weniger Tage schaffte es Bietigheim und seine bisher selbst in benachbarten Gemeinden eher unauffälliges Gaststätte, in eine der wichtigsten Nachrichtensendung in Russland. Bemerkenswert ist dabei vor allem, wie schnell man selbst im fernen Moskau auf solche Fußnoten der selbst initiierten Tragödie aufmerksam wird. Manche Nachrichtenkanäle scheinen noch immer exzellent zu funktionieren. Die Shitstorm-Welle bekam übrigens auch der Wirt eines gleichnamigen Lokals im schwäbischen Bietigheim-Bissingen zu spüren. Kollateralschaden nennt sich so etwas in diesen Tagen.

Trauerzügle

Es war schon von vorne herein klar, dass wegen der Corona-Pandemie die Karlsruher Narren auch in dieser „Kampagne“ auf den großen Umzug durch die Stadt verzichten. Ein Umzügle auf dem Messplatz musste reichen und rund 500 Zuschauer sahen die 22 Gruppen vorbei „defilieren“. Doch auch hier war der Krieg in der Ukraine nicht auszublenden. Positive Stimmung hat es in diesem Tagen schwer. Der übliche Frohsinn wollte auch denn auch beim Fastnachtsgottesdienst in der Nordkirche in Neureut nicht einstellen. Schon die Musikauswahl bei diesem Gottesdienst – unter anderem „Mad World“ von Tears for Fears - zeigte, dass die Welt gerade aus den Fugen gerät. Doch ganz die Laune verderben lassen will man sich natürlich trotzdem nicht. Nicht nur die Fastnachter hoffen auf bessere, normalere Zeiten.