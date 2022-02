Acht Wochen ist es inzwischen her, seit der Karlsruher Stadtbahntunnel in Betrieb genommen wurde und obwohl die berühmten 100 Tage Schonfrist noch nicht vorbei sind, kann schon jetzt eine kleine Bilanz gezogen werden. Einen Stromausfall gab es ganz am Anfang, gefolgt von einem Brandalarm und dann gab es noch einen Weichendefekt direkt am Tunneleingang am Mühlburger Tor. Für den Chef der Verkehrsbetriebe Karlsruhe läuft der Tunnelbetrieb demnach auch besser als erwartet.

Der Brandalarm erwies sich als ein falscher, einige Sensoren waren wohl zu sensibel eingestellt und meldeten wegen der verstärkten Wärmeabstrahlung eines Fahrzeugtyps ein Feuer, das es nicht gab. Das sind Dinge, die sich nicht in einem vierstündigen Stresstest hoch schaukeln, sondern eben nach mehreren Tagen unter Volllast auftauchen. Die Sensoren wurden nachjustiert, werden womöglich noch ergänzt, vor allem aber war der Fehlalarm eine gute, wenn auch unfreiwillige Gelegenheit den Ernstfall zu proben. Tunnel und Haltestellen wurden so problemlos geräumt, wie dies erhofft worden war. Die kaputte Weiche wiederum war eine Alltäglichkeit an ungünstiger Stelle. Im mehrere hundert Kilometer langen Schienennetz kann so etwas immer passieren und passiert auch immer wieder mal. Auch am Bahnhofsvorplatz gab es nach einem Weichendefekt schon mal massive Verkehrsbehinderungen. Auch hier war wichtig, dass das Reparaturteam die Sache schnell in Griff bekam.

Insgesamt hat sich die Lage entspannt, auch beim fahrenden Personal, das nun keinen „Puls“ mehr bekommt, weil Fußgänger die Strecke queren oder Lieferfahrzeuge selbige gleich ganz blockieren. So etwas gab es in der Fußgängerzone häufig und jedes Mal einen Schweißausbruch von Fahrerin und Fahrer dazu. Denn steht eine Bahn erst mal für längere Zeit, dann gerät der ganze Fahrplan aus dem Takt. Inzwischen ist es in der Innenstadt eher so, dass die Bahnen in Haltestellen etwas länger stehen, damit sie nicht zu früh los fahren. Geändert werden soll vorläufig in diesem Punkt aber nichts, denn noch fahren die Bahnen mit weniger Fahrgästen als früher durch die Stadt. Sind die Bahnen erst mal wieder richtig voll, dürften auch Ein- und Ausstieg länger dauern.

Parkplatz-Dilemma

Die Reinhold-Frank-Straße zwischen Kriegsstraße und Mühlburger Tor gehört zu jenen Straßen in Karlsruhe, die Autofahrer eigentlich nur nutzt, wenn es gar nicht anders geht. Da wird kurz nach dem Start die vierspurige zur zweispurigen Straße – jeder weiß, was das bedeutet.

Staus gehören hier somit zur Tagesordnung und die Anwohner leiden zudem unter Lärm, Stress und schlechter Luft. Eigentlich sollte diese Straße bereits seit einigen Jahren aus Lärmschutzgründen Tempo-30-Zone sein, doch die Genehmigung dazu aus dem Regierungspräsidium liegt noch nicht vor. Der Gemeinderat hat nun bereits den zweiten Schritt gemacht und will die Parkplätze in dieser Straße zu Gunsten eines Fahrradwegs opfern. Was eigentlich überfällig ist, denn bisher teilen sich Radler und Fußgänger einen viel zu schmalen Bereich neben der Fahrbahn. Doch wie immer, wenn Parkplätze einem Radweg weichen müssen, ist Kulturkampf angesagt. Erinnert sich noch jemand an die Zeiten, als die Ebertstraße zwischen Albtalbahnhof und Autobahnzubringer auf eine Fahrspur je Richtung zurück gebaut wurde? Der von vielen Autofahrern angekündigte Verkehrskollaps ist ausgeblieben, in der Ebertstraße ist sprichwörtlich (mehr) Ruhe eingekehrt. Und so wird es irgendwann auch in der Reinhold-Frank-Straße passieren.