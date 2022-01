Die Corona-Zahlen kennen auch in der Fächerstadt Karlsruhe und im Kreis Karlsruhe seit Wochen nur eine Richtung: die nach oben. Doch nun scheint es fast so, als gebe es ein kleines Lichtlein am Ende des Tunnels.

Das in Karlsruhe gerne zitierte Abwasser-Orakel lässt aktuell nur bedingt auf weitere Steigerungen schließen. Der Peak, also der Höchstwert, sei da womöglich schon erreicht, sagte Oberbürgermeister Frank Mentrup diese Woche zuversichtlich. Die Tendenz gehe eher seitwärts, wenn nicht gar abwärts, so das Stadtoberhaupt. Zur Erinnerung: die Zahlen des im Abwasser gemessenen Infektionsgeschehens waren in der Vergangenheit den per Tests gefundenen Infektionen immer einige Tage voraus geeilt. Mentrups Hoffnung ist, dass Omikron, das in der Fächerstadt schon Mitte Dezember nachgewiesen werden konnte und das inzwischen bereits für 84 Prozent aller Fälle verantwortlich ist, seine fast volle Kraft schon entfaltet hat.

Die Inzidenz von knapp 760 werde in den kommenden Tagen zwar nochmals ansteigen, dann aber stagnieren und danach womöglich sinken. Nicht übersehen darf man dabei, natürlich, dass es um Neuinfektionen geht, die zu den bestehenden Erkrankungen noch hinzu kommen. Der Hoffnungsschimmer wird deshalb auch überschattet von aktuellen Zahlen, die besonders die Familien zu spüren bekommen. In 30 Kitas der Stadt gibt es bereits Corona-Fälle, 407 Kinder sind deshalb in Quarantäne, sechs Einrichtungen komplett geschlossen. Kinder die nicht in Kitas können beeinflussen die Tagesplanung der Eltern sehr konkret. Und von Peak ist da noch längst nichts zu sehen.

Wachstumsgrenze

Die Stadt Karlsruhe wurde schon bei ihrer Gründung vom träumenden Markgrafen Karl Wilhelm eher schwäbisch sparsam mit Fläche ausgestattet. Ob da die schwäbische Gattin Magdalena Wilhelmine von Württemberg in diesem Punkt ihren Einfluss geltend machte, ist zwar nicht überliefert, doch die Tatsache, dass die Gattin in Durlach wohnen blieb, während der Gatte in den Hardtwald zog, lässt schon mal tief blicken. Tatsache ist jedenfalls, dass mit den damals zugestandenen 158 Hektar Fläche kein Staat zu machen war. Heute umfasst die Fläche der Fächerstadt dank Eingemeindungen über 17.000 Hektar, doch genug für die weitere Entwicklung der Stadt ist das natürlich noch lange nicht. Allein an Gewerbeflächen würden laut einem Gutachten in den kommenden 13 Jahren knapp 150 Hektar benötigt, also so viel, wie Karlsruhe bei seiner Gründung insgesamt besaß. Im Flächennutzungsplan sind aber für Gewerbe und Industrie nur 80 Hektar vorgesehen, mit „intelligenter Innenentwicklung“ könnten nochmals 27 Hektar frei geschaufelt werden.

Wie man es dreht und wendet, es wird nicht reichen, zumal ja nicht nur Gewerbe- sondern auch Wohnbauflächen fehlen. Dringend gefragt sind also Ideen, wie man beispielsweise in Zusammenarbeit mit der Nachbarschaft neue Gewerbe- und Wohngebiete schaffen kann. Es ist aber überall dasselbe Bild beziehungsweise dieselbe Problematik: Denn auch im Umland von Karlsruhe sind die Flächen knapp. Kleinere Betriebe suchen dort heute schon meist vergeblich und wenn man den Flächenbedarf der Speditionen und Einzelhandels-Riesen betrachtet, dann weiß man, dass es kaum besser werden wird.