Verzögerungen beim Bau eher Regel als Ausnahme, besonders beim Bau der Karlsruher Kombilösung konnte dies sehr ausgiebig beobachtet werden, manchmal aber lässt auch die Schöpfung auf ihre Fertigstellung warten. Die großflächige Keramikkunst, die Marcus Lüpertz eigentlich zur Eröffnung des Stadtbahntunnels in jeder unterirdischen Haltestelle präsentieren wollte, lässt weiter auf sich warten. Selbst die finale Verzögerung des Tunnelbaus, als ein undichter Wasserschlauch nochmals für ein halbes Jahr mehr Zeit sorgte, konnte letztlich nicht helfen. Bei der Eröffnung im Dezember hieß es, die Kunstwerke würden erst im ersten Halbjahr dieses Jahres fertig werden, inzwischen ist vom Spätsommer die Rede. Die Probleme, 20 Tonnen Ton in die richtige Form zu bringen und mit den richtigen Farben zu versehen, waren doch größer als zunächst vermutet. Das musste auch die Karlsruher Majolika einräumen, denn inzwischen hat Lüpertz sein Atelier, wie gemeldet, in den Schwarzwald verlegt, wo die Tonplatten inzwischen gebrannt werden. Da Lüpertz parallel auch andere Projekte und Aufträge bearbeitet, wird es also noch ein Weichen dauern, bis zur großen Enthüllung der Kunst im Untergrund.

Die Welle kommt jetzt

Das Abwasser-Orakel hat gesprochen, auch in Karlsruhe werden – wenig verwunderlich – die Infektionsraten in den kommenden Tagen durch die Decke gehen. Gestern wurde ein Wert bereits ein Wert von 547 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche gemeldet, am Tag zuvor lag die Latte noch bei „nur“ 418, vor einer Woche bei rund 340.Omikron sei in Karlsruhe mit Macht angekommen, sagte Oberbürgermeister Frank Mentrup, der Anteil in der Stadt sei höher als im Umland. Das bedeutet, dass vermutlich schon ab dem Wochenende wieder eine nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte gilt. Ohne Piks darf man dann nur noch bis 21 Uhr Spaziergänge machen und denn raus darf nur, wer einen triftigen Grund hat. Vielleicht sollte man Nachtimpfungen anbieten. Knöllchen oder Piks. Wäre doch ein Versuch wert. Als niederschwelliges Angebot, sozusagen.

Ein altes Gespenst

In dieser Woche ist bayerische Regisseur Herbert Achternbusch gestorben, einer, der gerne aneckte. Das bekam 1982 auch das Karlsruher Kino „Schauburg“ zu spüren. Seit 1976 hatte Karlsruhes ältestes Kino über Jahrzehnte hinweg alljährlich einen vom Bundesinnenminister vergebenen Preis für sein herausragendes Filmprogramm bekommen, nur 1982 nicht. Damals zeigte die 2008 verstorbene Programmkino-Legende Georg Fricker in seiner Schauburg den hoch umstrittenen Achternbusch-Film „Das Gespenst“ – und war damit raus aus der Verlosung. Der damalige Innenminister Friedrich Zimmermann war etwas kritisch, wenn die Kunst zu kritisch wurde.