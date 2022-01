Auch einen Monat nach Eröffnung des Stadtbahntunnels ist es ein seltsames Gefühl, so ganz ohne Rundumblick die Karlsruher Kaiserstraße zu überqueren. Könnte es denn nicht sein, dass da doch noch mal eine verirrte Straßenbahn auftaucht und auf den nach wie vor vorhandenen Gleisen durch die Fußgängerzone zuckelt? Von den Verkehrsbetrieben kommt dazu ein klares Nein, denn längst ist der Strom in den Oberleitungen abgeschaltet.Und den Oberleitungen geht es demnächst auch an den Kragen, sie werden recht zeitnah abgebaut.

Etwas anders sieht es mit den Schienen aus, doch deren Tage sind auch gezählt. Ende des Jahres, spätestens Anfang kommenden Jahres werden die ersten Gleismeter ausgebaut und die Kaiserstraße bekommt dann nach und nach ihren endgültigen Belag. So ähnlich wie auf dem Marktplatz wird die gesamte Innenstadt zwischen Europaplatz und Kronenplatz dann aussehen, mit deutlich mehr Grün natürlich, höherer Aufenthaltsqualität und vor allem mehr schattigen Plätzchen. Bis es so weit ist, sollte man die Straße und den Gleiskörper aber trotzdem nicht ganz sorglos überqueren, denn die Bahnen sind zwar raus, doch der hierdurch entstandene Freiraum wird längst anderweitig genutzt.

Fast ein bisschen wie in der Natur, die auch sehr schnell frei werdende „Biotope“ neu besiedelt, haben Paketdienste und Lieferfahrzeuge die Trasse in der Straßenmitte in Besitz genommen. Immerhin stehen diese Fahrzeuge den Flanierenden vor den Schaufenstern jetzt nicht mehr so sehr im Weg. Das ist durchaus eine Verbesserung.

Nachholtermin für „Fest der Sinne“

Das offizielle Fest zur Eröffnung des Stadtbahntunnels musste Karlsruhe ausfallen lassen, das bedeutet aber nicht, dass man so etwas nicht nachfeiern könnte. Im Frühjahr, so hat Oberbürgermeister Frank Mentrup jetzt schon mal angekündigt, soll parallel zum „Fest der Sinne“ auch die Inbetriebnahme Kombilösung gefeiert werden. Am ersten Wochenende des hoffentlich lieblichen Mais soll das sein, also nachdem auch der Autotunnel unter der Kriegsstraße in Dienst gestellt wurde. Die Innenstadt will sich dann als (früh)sommerliche Erlebnislandschaft präsentieren, mit prallem Programm und der inzwischen üblichen Mischung aus Schlemmen, Genießen und Einkaufen.

Das Fest der Sinne gäbe es zwar auch ohne Fest der Kombilösung, aber auf diese Weise kann man all jene nochmals zusammen holen, die im Dezember ganz kurzfristig wieder ausladen wurden. Was Mentrup noch immer ärgert, denn eigentlich war alles vorbereitet, um Geschäftsleuten, Weggefährten und Anwohnern einen coronakonformen Empfang bieten zu können.Doch dann kamen „dringende“ Signale seitens der Landesregierung, man solle doch „bitte“ auf einen großen Festakt verzichten und so wurden die vielen Einladungskarten storniert. Nun gibt es also diesen Festakt eben erst im Mai, was unter anderem ja den Vorteil hat, dass es draußen wärmer sein dürfte und die Bäume Blätter haben. Ganz vielleicht hat sich bis dahin auch die Corona-Lage deutlich entspannt, so dass auch entspannter gefeiert werden darf. Hoffen und Wünschen muss zum Start des neuen Jahres erlaubt sein.