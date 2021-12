Vollfrust

Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup hat diese Woche wieder gegen die Corona-Politik der Landesregierung geledert. Nicht zum ersten Mal und nicht ganz zu unrecht. Zu kurzfristig kämen die Entscheidungen aus Stuttgart. Heute verkündet, ab morgen anzuwenden heißt es immer häufiger und da bleibe kaum Zeit, sich auf eine neue Situation vorzubereiten. Vor allem ärgert ihn, dass auch der Karlsruher Weihnachtsmarkt – trotz 2G-Plus – seine Pforten schließen muss. Der Weihnachtsmarkt, den Mentrup in Bezug auf ein Infektionsrisiko als den sichersten Ort Karlsruhes bezeichnet. Natürlich liegt Mentrup, der vor seinem Politikerleben als Mediziner gearbeitet hat, nicht komplett daneben mit seiner Kritik, denn das Stopp das Weihnachtsmarkts und womöglich der Eiszeit bringt ja einige Konsequenzen. Angefangen bei den Security-Menschen, die heute nicht wissen, ob und was sie morgen kontrollieren sollen, bis hin zu den Schaustellern und Marktbeschickern, die unter anderem auch ihr Personal recht kurzfristig anfordern oder heimschicken müssen. Und im schlimmsten Fall wird dann tatsächlich in privater Runde und drinnen gefeiert. Bei deutlich höherem Ansteckungsrisiko. Andererseits waren andere Städte „proaktiv“, so wie Stuttgart, das den Weihnachtsmarkt schon im Vorfeld absagte und als Ersatz ein Konzept mit dezentralen Verkaufsständen umsetzte. Karlsruhe ist einen anderen Weg gegangen. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass kommende Woche der Stadtbahntunnel in Betrieb geht. Da ist zu erwarten, dass viele Neugierige – auch aus dem Umland – nach Karlsruhe kommen, um sich das Jahrhundertwerk anzuschauen. Denen hätte man natürlich gerne eine prächtig ausgeleuchtete Weihnachtsstadt präsentiert, mit den Weihnachtsmärkten im Mittelpunkt. Nun sieht es schon extrem nach kleiner Feier und gebremster Freude aus. Da darf man sich schon mal ärgern, zumal Mentrup in einem Punkt ja absolut recht hat: die Corona-Verordnungen kamen von Anfang an mit viel zu geringer Vorlaufzeit und oft auch zu zögerlich. Was derzeit in den Kliniken los ist und vor allem, dass der Chef des Städtischen Klinikums, Professor Michael Geißler, schon vergangene Woche den sofortigen Abbruch des Weihnachtsmarkts gefordert hatte, sollte ihm nicht entgangen sein.

Weihnachtsgeld

Es gab auch gute Nachrichten aus Stuttgart, in dieser Woche. Demnach hat das Land akzeptiert, dass die Kostensteigerungen beim Bau der Kombilösung durchaus nachvollziehbar sind, teilweise schon in der Anfangsphase des Jahrhundertbauwerks entstanden sind und sich dann strikt nach oben entwickelten. Ursprünglich, vor Beginn der Arbeiten, standen 500 Millionen Euro als Baukosten im Raum, die damalige schwarz-gelbe Regierung bewilligte folglich einen Zuschuss, der bei 100 Euro gedeckelt wurde. Also 20 Prozent der Kosten. Schon die auf Oettinger und Mappus folgende grün-rote Landesregierung erhöhte den Landeszuschuss um knapp 22 Millionen Euro, jetzt kommen nochmals satte 63,4 Millionen Euro hinzu. Grund ist, dass die zuschussfähigen Kosten des Bauwerks in Stuttgart jetzt mit 926 Millionen Euro beziffert wurden. Das wiederum zieht nach sich, dass auch vom Bund mehr Geld kommen wird als ursprünglich kalkuliert, denn der Bund hatte 60 Prozent Zuschuss bewilligt, unabhängig von der Kostenentwicklung. Da vertraut man einfach darauf, dass in der schwäbischen Metropole richtig und sparsam gerechnet wird. Bei geschätzten 1,5 Milliarden „Herstellungskosten“, also Baukosten samt Kreditkosten, Personalkosten und anderen Faktoren, die nicht bezuschusst werden, bleibt an Karlsruhe somit ein Eigenanteil zwischen 700 und 800 Millionen Euro hängen. Ob sich der Aufwand gelohnt hat, wird die Zukunft zeigen.