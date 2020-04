Die Technologieregion schreibt den Innovationspreis „NEO2020“ aus. Dabei geht es um die Bedeutung der Bioökonomie für eine nachhaltige und emissionsfreie Zukunft. Beispiele für den Einsatz der Bioökonomie sind unter anderem biobasierte Verfahren, regenerative Kraftstoffe, biologisch abbaubare Verpackungen, Materialien und Hilfsstoffe für die Textilindustrie, neue, nachhaltige Bau- und Werkstoffe oder natürliche Lebensmittelzusätze. Der „NEO2020“ ist mit 20.000 Euro dotiert. Der Preis wird bundesweit und erstmals auch grenzüberschreitend im französischen Département Bas-Rhin in Frankreich ausgeschrieben. Bis zum 3. Juni 2020 können sich Teilnehmer mit einer Kurzbeschreibung ihrer Entwicklung in deutscher oder englischer Sprache bewerben. Zur Teilnahme berechtigt sind alle Personen, Wissenschaftseinrichtungen, Institutionen, Unternehmen und Vereine aus Deutschland und dem Département Bas-Rhin in Frankreich. Die Bewerbungsunterlagen und weitere Infos gibt es unter: www.trk.de/neo2020.