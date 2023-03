Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„MirKönneNetNixMache“, unter diesem Motto startet am Faschingssonntag um 14.11 Uhr ein kleiner Faschingsumzug auf dem Karlsruher Messplatz. Der große traditionelle Umzug am Faschingsdienstag in der Fächerstadt muss ja wegen der Corona Pandemie wieder ausfallen.

Zwar sind Faschingsumzuge generell verboten, der Veranstalter, der Festausschuss Karlsruher Fastnachter (FKF) konnte aber mit dem Ordnungsamt ein schlüssiges Konzept aushandeln. Es gilt