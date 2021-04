Seit vergangener Woche ist die Fächerstadt Mitglied im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord und somit Teil des größten Naturparks Deutschlands. Die Naturpark-Mitgliederversammlung hatte sich kürzlich einstimmig für die Aufnahme Karlsruhes ausgesprochen. Somit ist die badische Residenz der nördlichste Teil des rund 420.000 Hektar großen Parks.

Der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord (nicht zu verwechseln mit dem Nationalpark Schwarzwald) besteht aus 114 Städten und Gemeinden, sieben Land- und drei Stadtkreisen sowie zahlreichen Naturschutzverbänden und Vereinen. Doch wo beginnt eigentlich der Nordschwarzwald? Der Albtalort Bad Herrenalb respektive der Luftkurort Dobel zählen gemeinhin als erste Schwarzwaldgemeinden von Karlsruhe aus gesehen. Die Fächerstadt wiederum liegt bekanntlich in der Rheinniederung. Was also sind die Kriterien für die Aufnahme?

„Die räumliche Nähe ist ein wichtiger Grund und die ist bei Karlsruhe gegeben“, so Yvonne Flesch, stellvertretende Geschäftsführerin des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord, bei der feierlichen Aufnahme auf dem Durlacher Turmberg. Erfreut zeigte sich in jedem Falle Bürgermeisterin Bettina Lisbach über die neue Allianz. „Diese Mitgliedschaft bedeutet uns sehr viel. Wir gestalten damit die Achse von der Stadt mit seinen vielfältigen Kulturlandschaften in die wilde Welt des Nationalparks hinein, mit der uns bislang eine Patenschaft verband.“ Speziell die Karlsruher Höhenstadtteile Hohenwettersbach, Stupferich, Wettersbach und Wolfartsweier sollen neben Durlach mit dem Turmberg eine gewichtige Rolle im Park spielen.

„Die Naturparkidee vereint den Nachhaltigkeitsgedanken mit Genuss und Lebensqualität. Es geht um naturverträgliche Naherholung, regionale Produkte in Hofläden ebenso wie die Pflege artenreicher Kulturlandschaften und die Förderung der Biodiversität“, führte die GRÜNEN-Politikerin fort. Bald sollen diverse Projekte umgesetzt werden, so zur Jahresmitte der Walderlebnisweg „WaldWelt“, ferner Aktionen, die im Bereich Umweltbildung angesiedelt sind.

Die Ziele des Parks definierte deren Vorsitzender Klaus Mack. „Es geht uns um den Erhalt der Kulturlandschaften mit seinen Freiflächen, ebenso um naturpädagogische Angebote, naturverträglichen Tourismus sowie den Klimaschutz.“ Die nähere Heimat solle den Menschen nähergebracht werden, so Mack, der auch Bürgermeister von Bad Wildbad ist.

Konkrete Projekte stellte Yvonne Flesch vor. Für Familien seien erdgeschichtliche Geo-Touren in Planung. Genuss-Messen seien ebenso ein Teil des Konzepts wie umweltpädagogische Projekte auf dem Bauernhof. „Es geht darum, Mikro-Abenteuer im nördlichen Schwarzwald zu erleben“, merkte sie an. Von einer „Schatzkiste an Ideen“ sprach Andre Lomsky (Karlsruhe Tourismus KTG). Er plant künftig naturnahen Tourismus mit den Angeboten der Kulturstadt Karlsruhe zu verbinden.