Als eine Frau am Sonntag in ihrer Wohnung in der Leopoldstraße schwarzen Rauch bemerkte, schnappte sie ihre zwei Kinder und flüchtete ins Freie. Als die Rettungskräfte dazu kamen, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern. Der Brand drohte auf das Dach überzugreifen, was jedoch verhindert werden konnte. In der Folge drang auch noch Wasser in die anderen Wohnungen ein. Die Brandursache ist noch unklar. rhp