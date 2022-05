Nachdem Corona den Festen in den letzten Jahren einen Strich durch die Rechnungen machte, kündigt Karlsruhe nun das Fest der Sinne für den 7. und 8. Mai an. Mehrer Märkte sowie ein verkaufsoffener Sonntag sind angekündigt. Außerdem der Auftaktspieltag der Blindenfußball-Bundesliga.

Der Genussmarkt mit Produkten aus Baden, der Pfalz und dem Elsass ist an den beiden Tagen, 11 bis 20 Uhr, auf dem Marktplatz aufgebaut. Auf dem Friedrichsplatz bieten die Karlsruher Festwirte zudem regionalen Spargel und Erdbeeren.

Der Stephanplatz wird zum Hot-Spot für Kreative – auf dem Kunsthandwerkermarkt kann am Samstag von 10 bis 18 Uhr nach handgefertigten Stücken und Unikaten gestöbert werden. Am Sonntag ist der Stephanplatz dann der Standort für den Stoffmarkt. Über 140 Stoffhändler sind angekündigt.

Spaziergang im Autotunnel

Weiter geht der Stadtspaziergang zum Kirchplatz St. Stephan, auf dem eine bunte Spiele- und Mitmachwelt für Kinder aufgebaut wird. Im Zentrum des „Kirchplatz Kunterbunt“ steht die „Zone 30 – Spielstraße“: Hier können in Themen-Zelten Spiel- und Bastelangebote getestet werden. Auf dem Fest der Sinne sind auch die Händler des Blumenmarkts vertreten und bieten Sträuße, Pflanzen und Gestecke an. Von 13 bis 18 Uhr haben zudem am Sonntag die Geschäfte in der Karlsruher Innenstadt und in Durlach geöffnet. Es werden kostenfreie Tickets zwischen den Haltestellen Europaplatz und Durlach-Turmberg angeboten, worüber das Citymanagement und der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) informieren. Auf dem Schlossplatz steigt am Samstag das Auftaktspiel um die Deutsche Meisterschaft 2022 im Blindenfußball. Der Eintritt ist frei. Und wer den neuen Autotunnel unter der Kriegsstraße erkunden will, hat dazu am Samstag Gelegenheit. Die beiden Röhren im Bereich Lammstraße/Ettlinger Tor sind von 10 bis 18 Uhr für einen Spaziergang geöffnet. Am Sonntag wird dann die Laufveranstaltung „Badische Meile“ für ein kurzes Stück durch den Tunnel geleitet. Ebenfalls am Sonntag fahren rund 300 Oldtimer ab 16 Uhr durch die Innenstadt.

Infos:

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr. Besucher können die kostenfreien P&R-Plätze nutzen und dann mit der Straßenbahn fahren. www.karlsruhe-erleben.de/festdersinne