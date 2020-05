Das Regierungspräsidium hat die Flüchtlingsunterkunft im Gewann „Am Schröcker Tor“ in Eggenstein-Leopoldshafen übernommen und wird diese nun als weiteren Standort in enger Anbindung an die Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (LEA) in Karlsruhe betreiben. Das teilt das Regierungspräsidium in einem Schreiben mit. Bereits seit einigen Tagen wohnen demnach Asylbewerber in der Unterkunft. Rund 200 Menschen sollen es bei voller Belegung irgendwann einmal sein. Die Personen, die nun eingezogen sind, waren zuvor längere Zeit in anderen Einrichtungen untergebracht. Für den Betrieb der Einrichtung habe das Regierungspräsidium „mehrere sehr erfahrene Dienstleistungsunternehmen beauftragt, welche die Versorgung, die Betreuung und die Sicherheit der Flüchtlinge gewährleisten“, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Sicherheitsunternehmen werde nicht nur in der Einrichtung selbst tätig, sondern bei Bedarf in den von den Asylbewerbern frequentierten Bereichen der Gemeinde auch das dortige subjektive Sicherheitsgefühl stärken. Das mit der Durchführung der Alltagsbetreuung betraute Unternehmen werde den Flüchtlingen auch das Ankommen in Deutschland erleichtern. Für die Bevölkerung soll es eine Rufnummer geben, unter welcher jederzeit Kontakt zur Alltagsbetreuung aufgenommen werden könne.