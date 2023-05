Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ausgangssperre heißt es seit Samstag. Wo jedes Jahr zwischen Glühweinständen und Würstelbuden selige Weihnachtsflaneure durch die Karlsruher Straßen ziehen, steht im Dezember 2020 das Leben nach 20 Uhr still. Nur vereinzelt huschen Menschen durch die Innenstadt, manch einer gar ahnungslos.

Ab 20 Uhr sollte am Samstagabend das öffentliche Leben in Karlsruhe zur Ruhe kommen. Ausgangssperre hieß das Stichwort, um die hohen Zahlen der Corona-Infektionen in den Griff zu