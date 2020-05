Die Aids-Hilfe Karlsruhe öffnet wieder am Dienstag, 5. Mai. Ratsuchende können sich ab dann wieder einmal in der Woche in der Sophienstraße 102 auf HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen testen lassen. Dies geschieht unter strengster Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen. Infos auf www.aidshilfe-karlsruhe.de. rhp