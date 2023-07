„50 Jahre dm“ hieß es am Sonntag in der Messe Rheinstetten. Blumenkränze und Haare wurden bei der Veranstaltung gleichermaßen geflochten. Der Überraschungsgast war niemand Geringerer als der Bundeskanzler. Eine Beobachtung.

Fröhliches Gewusel füllt die Messehallen, in denen Menschen mit orange-gelben Stoffbeuteln im typischen dm-Design an den aufgebauten Ständen vorbei schlendern. An jedem gibt es was zu entdecken: Wahlweise Blumenkränze oder Frisuren werden geflochten, Fotos für ein eigenes Cover des „Alverde“-Heftchens geschossen. Geschirr klappert, unzählige gut gekühlte Wasserflaschen werden geöffnet. Zahncreme, Müsliriegel, Schminktigel und Bodylotions landen bergeweise in den Stoffbeuteln, die schnell voller und voller werden.

Dazwischen sind überall Gespräche zu hören, von kollegial bis freundschaftlich. Es herrscht eine gute Stimmung in den gekühlten Messehallen bei Rheinstetten. Der Außenbereich dagegen, auf dem bereits am Morgen schon knapp 38 Grad herrschen, ist weniger stark frequentiert. Um die Mittagszeit, kurz bevor das Bühnenprogramm rund um den Ehrengast Olaf Scholz startet, ist es an einigen Ständen deutlich voller geworden.

Maffay, Williams, Scholz

Judith Williams, bekannt aus diversen TV-Formaten und nicht zuletzt aus der „Höhle der Löwen“ schaut auf Stippvisite vorbei - und sorgt für einen kleinen Menschenauflauf. Ihr Lächeln sitzt ebenso perfekt wie Haare und Make-up, während sie am Stand ihrer eignen Kosmetiklinie in die Smartphonekameras lacht.

Ein ganz ähnliches Bild ist am Messestand von Thalia zu beobachten, an dem kein Geringerer als der Sänger Peter Maffay für zahllose, in die Höhe gereckte Smartphones im Selfie-Modus sorgt. Die Leute sind begeistert und in dieser Stimmung geht es dann zum Bühnenprogramm. Christoph Werner, Sohn des 2022 verstorbenen dm-Gründers Götz Werner, spricht über den Wert der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Er lobt aufrichtig ihr großes Engagement während der Corona-Pandemie. Christoph Werner ist beliebt, die ganze Familie ist es. Vor 50 Jahren eröffnet Götz Werner die erste dm-Filiale in der Karlsruher Herrenstraße und hat sich immer zu dem Standort des Unternehmens bekannt. Heute arbeiten über 50.000 Menschen weltweit für den größten Drogeriekonzern Europas.

Dann spricht Olaf Scholz. Er betont den Wert des Einzelhandels, wirbt für die Zuwanderung von ausländischen Arbeitskräften und stellt die Wichtigkeit eines verlässlichen Arbeitgebers heraus. Für Sätze wie: „Der Manager ist nicht besser oder schlechter als der Paketbote, die Professorin nicht besser als der Lagerist. Sie alle werden gebraucht. Sie alle tun etwas Wichtiges für unser Land“ bekommt der Bundeskanzler Applaus. Seine Worte werden in der Halle generell freundlich aufgenommen. Lediglich eine kleinere Gruppe hat sich entschieden, dem Redeteil der Veranstaltung komplett fern zu bleiben.

Hinter vorgehaltener Hand

Als vor einigen Wochen die Einladung kam, habe er in seinem Terminkalender noch Platz gehabt und sei deshalb gerne nach Karlsruhe gekommen, nimmt Scholz die Antwort auf die Frage vorweg, die wie der bekannte weiße Elefant im Raum steht: Warum hat der Bundeskanzler in der momentanen Situation des Landes Zeit, beim dm-Mitarbeiterfest im Badischen vorbei zu schauen? Eine andere Frage, die beim Verlassen der Halle hinter vorgehaltenen Händen zu hören ist, bleibt dagegen unbeantwortet: Was das wohl gekostet haben mag…