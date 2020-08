Am Samstag, 5. September von 9.30 bis 16.30 Uhr bietet die up PAMINA vhs eine Kanufahrt durch Straßburg an. Die Teilnahmegebühr beträgt 48 Euro bei Selbstanfahrt, inklusive eines Picknicks. Auf der Kanutour erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über Straßburg und einige historische Meilensteine, von der Römerzeit über die deutsch-französische Geschichte bis zur heutigen europäischen Bedeutung. Nach einer kurzen Einführung ins Paddeln werden verschiedene Stadtteile erkundet. Auf halber Strecke kann sich die Gruppe bei einem typisch französischen Picknick mit Baguette und kleinen Leckereien stärken, heißt es in der Mitteilung. Weitere Informationen zu diesen Veranstaltungen und zum Gesamtprogramm sind bei der up PAMINA vhs erhältlich: 0(033)3 88949564, info@up-pamina-vhs.org, www.up-pamina-vhs.org.