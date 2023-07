Die Alpakas dösen in der Sonne und das Schwein hat sich ein schattiges Plätzchen gesucht. Der skeptische Vogelstrauß dagegen lässt die Besucher, die an seinem Zaun vorbei schlendern, nicht aus den Augen. Und bei den Ziegen herrscht trubeliges Durcheinander.

Mit Blick auf die Schwarzwaldhänge bietet sich das Gelände der Kamel- und Straußenfarm für einen Spaziergang zu den tierischen Bewohnern an. Den Kamelen kann man mit etwas Glück ganz nahekommen. Das erste der imposanten Tiere ist 2007 auf dem Gelände eingezogen. Seitdem kamen immer mehr dazu. Den hüpfenden Wallabys kann man auf dem Rundgang zu den Gehegen beim Spielen zuschauen. Die Erdmännchen blicken frech drein, der Esel steht bekanntermaßen störrisch in der Ecke. Kleine Straußenbaby gibt es in der tierischen Kinderstube zu sehen und die Parkbesucher dürfen mit den Ziegen m Streichelgehege auch Tuchfühlung gehen – wenn die kecken Tierchen denn wollen.

Frisch geschorene Alpakas. Foto: bja

Öffnungszeiten aktuell prüfen

Das Gelände des Tierparks ist überschaubar gestaltet, ab und an düst ein Flugzeug des nahe gelegen Baden-Airparks über die Köpfe der Ausflügler hinweg. Es gibt zu dem einen Hofladen, einen 24-Stunden-Automaten unter anderem mit Fleischprodukten und ein Food-Truck, so dass sich ein kurzweiliger Ausflugstag gestalten lässt. Allerdings empfiehlt es sich vorher aktuell die Öffnungszeiten zu prüfen, da diese variieren.

Info

Die Kamel- und Straußenfarm liegt im Siedlerhof 2, 77836 Rheinmünster-Schwarzach. Parkplätze sind vor Ort vorhanden, Bushaltestelle in Schwarzach. Die tagesaktuellen Öffnungszeiten können im Internet unter www.kamele-lindenhof.de eingesehen werden. Dort ist auch vermerkt, wann der Foodtruck geöffnet ist. Der Eintritt kostet sechs Euro für Besucher ab 14 Jahren. Kinder ab zwei Jahren zahlen 3,50 Euro.