„Bahn frei!“ heißt das Programm, das in den nächsten Wochen auf der Kaiserstraße steigt. Angekündigt sind unter anderem Musik und Schauspiel-Aktionen.

Los geht es mit dem französischen Hip-Hop-Duo Aurélien Salzard und Kévin Briot aus Karlsruhes Partnerstadt Nancy. Die „Parade Tempor’air“ führt am Dienstag, 21. Juni zur traditionellen Fête de la Musique von 18 Uhr bis ca. 20 Uhr auf der bahnfreien Kaiserstraße vom Kronenplatz über den Marktplatz bis hin zum Stephanplatz. Akrobatisch, poetisch und genussvoll geht es am Mittwoch und Donnerstag rund um einen historischen Wohnwagen der DDR-Marke Nagetusch zu. Das Publikum erwartet am 22. und 23. Juni jeweils um 16 Uhr und 18.30 Uhr Jonglage und Akrobatik.

Nachhaltig und grün sind die Afterwork-Workshops von „Urbane Gärten Karlsruhe“: An fünf Terminen (29.6., 1.7., 2.7., 6.7. und 7.7., jeweils 16 bis 19 Uhr) können die Besucher an wechselnden Pop-up-Stationen Ideen für eine grünere Zukunft kennenlernen. Das Schauspiel-Ensemble des Badischen Staatstheaters bringt an vier Terminen im Juli (8., 16., 17. und 19.7., jeweils 17 bis 20 Uhr) mit QUIZOOLA! einen dreistündigen Frage-und-Antwort-Spaß auf die Kaiserstraßen-Bühne.

