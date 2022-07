Liebe ist das wohl schönste Gefühl der Welt. In den Monumenten des Landes haben die Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg getreu dem diesjährigen Motto „Liebe, Lust, Leidenschaft. Leben in Schlössern und Klöstern“ spezielle Kussorte aufgebaut, an denen es sich besonders gut küssen lässt. Zarte Schmetterlingsküsse, kleiner Schmatzer oder ein liebevoller Wangenkuss etwa im magischen Seepferdchengarten von Schloss Schwetzingen. Weitere Kussorte finden Besucher am Schloss Heidelberg, Schloss Favorite Rastatt, Schloss und Schlossgarten Schwetzingen und weiteren Orten. Die Kussorte sind durch ein Schild mit Kussmund gekennzeichnet.

Küsst man sich vom 4. bis 10. Juli an einem dieser Orte, bekommt man nicht nur Glücksgefühle, sondern vielleicht auch einen Gutschein. Egal ob Begrüßungsküsschen unter Freunden, ein Schmatz von der Oma für den Enkel, ein Küsschen vom Hund oder ein Kuss unter Liebenden – das Foto muss im Aktionszeitraum mit dem Hashtag #Kussort auf Facebook oder Instagram hochgeladen werden und mit etwas Glück winkt ein gemeinsames Dinner im Wert von 250 Euro im Restaurant Schlossweinstube in Schloss Heidelberg.

Info

Weitere Kussorte und Informationen, www.schloesser-und-gaerten.de/themenjahr.