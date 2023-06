Das Start Up-Unternehmen „Aicorn“ hat mittels Künstliche Intelligenz (KI) eine Plattform entwickelt, die Verkehrsunternehmen dabei unterstützt, Daten optimal zu nutzen. Die erst im Jahr 2022 gegründete Firma wird dafür mit dem „Future Mobility Award 2023“ ausgezeichnet.

Die Lösung „busshark“ ermöglicht, über diese KI-Plattform komplexe Analysen und Vorhersagen durchzuführen. Durch diese können Verkehrsunternehmen ihre Leistung optimieren, die Verlässlichkeit erhöhen und Ausfälle von Bus und Bahn reduzieren. Durch das Auslesen von Steuergeräten und unter Einsatz von Datenanalysen können im Sinne von „Predictive Maintenance“ Ausfälle reduziert werden. Gewissermaßen sei die Lösung von „Aicorn“ ein „EKG für die Straßenbahn, um den ÖPNV-Infarkt zu verhindern“, wie es in der Jury-Beurteilung heißt. So könnten zum Beispiel auch Reserve-Straßenbahnen im Depot künftig minimal vorgehalten werden und eine Fehleranalyse finde in kürzester Zeit statt.

Für diese Idee wurde das Start up nun ausgezeichnet. Überreicht wurde der mit 5000 Euro dotierte Preis während der sechsten „Regionalkonferenz Mobilitätswende“ in Karlsruhe. „Das ist eine großartige Auszeichnung für uns“, sagt Thilo Richter von „Aicorn“. „Das gibt dem gesamten Team Selbstsicherheit, ist zudem eine sichtbare Validierung und unterstützt uns auf dem weiteren Weg.“

„Aicorn“ hatte sich im Wettbewerb gegen weitere Ideen durchgesetzt. Darunter „Motiontag“, das die Erstellung eines digitalen Abbilds der Mobilität ermöglicht, „NaturTrip“ gestaltet die Planung von Ausflügen mit Bus, Bahn und Fahrrad einfacher. „NeoCargo“ vernetzt mittelständische Speditionen über eine Plattform und bei „Vesputi“ können die Nutzer verschiedene Verkehrsoptionen miteinander kombinieren. Bewertet wurden von der Jury mit unternehmerischem und wissenschaftlichem Hintergrund unter anderem die Punkte Konzept, Strategie, Grad der Innovation, Relevanz für die Gesellschaft, Potenzial für den Erfolg, Nachhaltigkeit und Nutzen.

Mit dem „Future Mobility Award“ – getragen vom „Automotive Engineering Network“, der Fachzeitschrift „Nahverkehrspraxis“, der Messe Karlsruhe und der Wirtschaftsförderung der Stadt Karlsruhe – werden jedes Jahr nachhaltige Mobilitätslösungen ausgezeichnet.