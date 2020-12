Der neuen Haushalt hat ein Volumen von rund 1,7 Milliarden Euro. Schon vor Monaten hatte die Stadtspitze darum gebeten, möglichst keine zusätzlichen Ausgaben zu beschließen. Darauf wollte das Gremium nicht verzichten und hat acht Millionen Euro an zusätzlichen Ausgaben beschlossen. Vor allem im sozialen Bereich, aber auch bei der Kultur wurde drauf gesattelt. Beschlossen wurde unter anderem, dass junge Menschen unter 25, die einen sogenannten „Karlsruher Pass“ besitzen, den öffentlichen Nahverkehr kostenlos nutzen können. Auf höhere Zuschüsse im fünfstelligen Bereich darf sich auch die AIDS-Hilfe, die Diakonische Suchthilfe, der Verein zum Schutz misshandelter Frauen und deren Kinder, Wildwasser oder auch die Kurzzeitpflege des Caritas-Verbands freuen. Im Kulturbereich gab es zusätzliche 30.000 Euro für den Chor Cantus Juvenum, und das Figurentheater „marotte“ bekommt 12.000 Euro. Für einen neuen Wassertankwagen wurden 280.000 Euro bewilligt. 60.000 Euro für die Umweltbildung an Schulen und 235.000 Euro für die Karlsruher Klimaagentur finden sich zudem in der Auflistung.