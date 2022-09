Das elsässische Grenzstädtchen Lauterbourg hat einen neuen Bürgermeister. Drei Monate nach dem überraschenden Tod von Jean-Michel Fetsch nimmt Joseph Saum, ein langjähriger politischer Weggefährte des Verstorbenen, das Ruder in die Hand.

Der Gemeinderat Lauterbourg wählte ihn mit großer Mehrheit für die kommenden vier Jahre zum Stadtoberhaupt. Es hatte sich bereits vor einer Woche bei den notwendigen Gemeinderatswahlen abgezeichnet, denn über 70 Prozent der wahlberechtigten Lauterbourger hatten ihre Stimme der Liste von Joseph Saum gegeben.

Der 71-Jährige ist verheiratet und hat einen Sohn. Der gebürtige Lauterbourger ist kein Unbekannter in Lauterbourg und den Nachbarkommunen, denn Joseph Saum ist seit 1989 im Gemeinderat, damit Dienstältester im Gremium und war seit 1995 als Beigeordneter an der Seite von Jean-Michel Fetsch, an den er in seiner Antrittsrede erinnerte. Er ist Vorsitzender des Musikvereins Harmonie Lauterbourg und Vizepräsident der Musikschulen im Nordelsass.

Starke Mehrheit für Saum

Gewählt wurde im Ratssaal des Lauterbourger Rathauses unter Leitung von Gemeinderätin Christiane Husson in geheimer Wahl nach der alphabetischen Nennung der 19 Gemeinderäte. Auf Joseph Saum entfielen 17 Stimmen, sein Gegenkandidat Christophe Bord erhielt zwei Stimmen. Es ist eine starke Mehrheit gegen Christophe Bord, der mit Séverine Laghi und sich selbst lediglich zwei Vertreter im Stadtparlament hat. Zu bemerken war dies auch bei der Wahl der fünf Beigeordneten. Die von Christophe Bord vorgelegte Liste erhielt nur zwei Stimmen. Mit Pascal Koensgen, Sandrine Holderith-Palau, Jean-Luc Stoltz, Christiane Husson und Jeannot Buhler als Beigeordnete erhielt die vom Bürgermeister vorgelegte Liste die Mehrheit. Neu in der Stellvertreterriege ist lediglich Jeannot Buhler.

Politik fortsetzen wie gehabt

„Unsere Gemeinde ist unsere Zukunft und wir werden Lauterbourg weiterhin zu einer Gemeinde machen, in der es sich gut leben lässt“, versprach Joseph Saum, der die Politik seines Vorgängers fortsetzen möchte und sich der Schwere seines Amtes bewusst ist. Der neue Rathauschef verdeutlichte in seiner Antrittsrede aber auch, dass der Rückgang staatlicher Subventionen sich direkt auf den finanziellen Spielraum der Gemeinde auswirkte und eine gute Balance zwischen Wünschenswertem und Machbaren gefunden werden müsse. Er riet zu einer kontrollierten und effizienteren Organisation der kommunalen Dienstleistungen.