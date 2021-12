Karlsruhe ist im U-Bahn-Zeitalter angekommen. An jedem Abgang zu einer der sieben unterirdischen Haltestellen hatten sich am Samstag Menschenknäuel versammelt, die es kaum erwarten konnten, das Jahrhundertbauwerk endlich in Betrieb zu erleben.

Musiker halfen die Zeit zu überbrücken und sorgten für die passende Untermalung bis ab 14 Uhr dann endlich die roten Bänder durchschnitten wurden. Schon wenige Minuten nach dem Start waren die Bahnsteige und auch die ersten Bahnen im Tunnel gut gefüllt. Die Bewohner und Besucher der Stadt nahmen den Stadtbahntunnel in Besitz und auffällig viele Schaulustige hatten teils weite Wege auf sich genommen, um diesen Start in eine neue Nahverkehrs-Ära auf Fotos und Filmen festzuhalten.

Viel Lob von der geladenen Gästeschar

Bei der offiziellen Feierstunde, der wegen der Corona-Pandemie nur wenige Ehrengäste und Journalisten beiwohnen durften, lobte Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) das Bauwerk in höchsten Tönen. „Wenn man diese Haltestelle sieht, dann kann man nur sagen: Wow! So können U-Bahn-Haltestellen also auch aussehen“, sagte der Politiker. Hermann erinnert in seiner Rede aber auch daran, dass vor allem die Grünen es waren, die das Projekt heftig bekämpften, doch nach dem Bürgerentscheid habe sich dann aber eine andere Situation ergeben.

Auch der frisch gebackene parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, FDP-Mann Michael Theurer, lobte das Projekt als technische Meisterleistung auf engstem Raum. Wie schon beim Nahverkehrs-Modell, habe Karlsruhe erneut bundesweite Maßstäbe gesetzt. Das gesamte Netz des Karlsruher Verkehrsverbunds, zwischen Freudenstadt und Germersheim, werde leistungsfähiger.

Doch nicht nur der Schienenverkehr profitiert vom neuen Bauwerk.

Auch Verbesserungen des Radverkehrs sind geplant

Oberbürgermeister Frank Mentrup verwies in seiner Ansprache auch auf die Kriegsstraße, wo neben einer neuen Schienentrasse auch eine schnelle Ost-West-Verbindung für den Radverkehr geschaffen wurde. Fußgängerzone und Schlosspark würden hierdurch spürbar entlastet. Lediglich beim Autoverkehr müssen man sich noch einige Monate gedulden.

Die Inbetriebnahme des Kriegsstraßentunnels soll dann aber – sofern die Corona-Pandemie nicht erneut einen Strick durch die Rechnung macht – als großes Bürgerfest gefeiert werden.