Heute vor 75 Jahren war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Zum Gedenken an das Kriegsende und die Befreiung vom Faschismus in Europa lädt die Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegner (DFG-VK) zum Innehalten ein. Gerade jetzt während der Pandemie sei der richtige Zeitpunkt, um über die Verfasstheit unserer Gesellschaft nachzudenken und über Konsequenzen für die Zukunft zu reden, so die DVG-VK in einer Mitteilung.

Die DFG-VK regt an, dass die Bürger an einem der 22 Denkmäler gegen den Nationalsozialismus still gedenken und dann am Nachmittag eigene Friedensbotschaften in den Nymphengarten zu bringen. Der wird von 13 bis 18 Uhr in „Friedenspark Nymphengarten“ umbenannt. Diese Botschaften können Plakat, Bilder, Fotos oder anderes sein, aber keine Banner/Fahnen von Parteien. Natürlich unter Beachtung aller derzeit geltenden Abstands- und Gesundheitsvorschriften.

Auf den Internetseiten des Friedensbündnisses Karlsruhe und der Initiative für ein Friedensdenkmal in Karlsruhe werden diese dann dokumentiert.

