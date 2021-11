Studieninteressierte Schüler haben am Mittwoch, 17. November, Gelegenheit, sich über Studiengänge, Studieninhalte und Bewerbungsverfahren an der Pädagogischen Hochschule (PH) Karlsruhe zu informieren. Anmeldungen für die Präsenzveranstaltung sind ab sofort möglich.

Vorträge und Schnuppervorlesungen geben den Interessierten von 9.30 bis 15 Uhr Einblick in die Ausbildung an der PH. Auf dem Präsenzprogramm stehen unter anderem Vorträge zu den Lehramtsstudiengängen Grundschule und Sekundarstufe I sowie Schnuppervorlesungen zu Demokratiepädagogik und Mathematik. Außerdem stellen sich die nicht lehramtsbezogenen Bachelorstudiengänge Pädagogik der Kindheit und Sport-Gesundheit-Freizeitbildung vor.

Wer zum Studieninformationstag an die PH, Gebäude 1, Bismarckstraße 10, kommen möchte, wird gebeten, sich mit Namen und Mailadresse an ssz.helpdesk@vw.ph-karlsruhe.de anzumelden. Für die Veranstaltung gilt 3G plus, die entsprechenden Nachweise – geimpft, genesen oder PCR-Test – müssen beim Zugang zum Gebäude vorgezeigt werden.

Info

Weitere Infos zum Programm gibt es auf: www.ph-karlsruhe.de/projekte/ informationstag-studium-und-weiterbildung.