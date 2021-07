Vielen Schülerinnen und Schülern fehlt derzeit die Möglichkeit, sich rund um das Thema Berufswahl richtig und umfassend zu informieren. Das wollen die Einstellungsberater der Polizei Karlsruhe ändern und starten in den nächsten drei Wochen eine Sommerferientour durch den Landkreis Karlsruhe. Beginn ist am Montag, 2. August, beim Polizeirevier in Philippsburg. Dort stehen die Experten von 11 bis 15 Uhr für Fragen rund um den Polizeiberuf zur Verfügung. Im selben Zeitfenster werden weitere Infotage angeboten:

5. August, Polizeirevier Bruchsal

9. August, Polizeirevier Bad Schönborn

11. August, Polizeirevier Bretten

13. August, Marktplatz Ettlingen

16. August, Polizeiposten Stutensee/Rathaus

18. August, Mühlenplatz in Malsch bei Ettlingen

20. August, Polizeiposten Rheinstetten/Rathaus

Info

Rückfragen beantwortet das Polizeipräsidium Karlsruhe, Telefon 0721 666-1111, E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de, Internet: www.polizei-bw.de.