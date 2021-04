In Juni wurde der erster Mountainbike-Singletrail auf der Gemarkung der Fächerstadt eröffnet. Die Route mit natürlichen Hindernissen liegt im Höhenstadtteil Grünwettersbach und soll Sportler aus der Region anlocken. Illegale Trails führten in der Vergangenheit immer wieder zu Konflikten und werden zurückgebaut

Über eine ebenso sportliche wie naturnahe Attraktion dürfen sich die Mountainbiker der Region freuen. In der vergangenen Woche wurde der erste Mountainbike-Singletrail auf Karlsruher Gemarkung eröffnet. Im Grünwettersbacher Wald geht es künftig auf einer Strecke von rund drei Kilometern bei 180 Metern Gefälle und ausschließlich über natürliche Hindernisse in Serpentinen hinunter bis zur B3. Startpunkt ist nördlich des Wildschweingeheges im Forst des Höhenstadtteils. Bislang gibt es lediglich eine Downhill-Strecke in der Region Karlsruhe in der Nachbarstadt Ettlingen. Beide Routen werden vom MTB Club Karlsruhe betreut.

Genehmigung für 2 Jahre

Im Mai 2018 hatte der Verein einen Antrag für die neue Strecke in Grünwettersbach gestellt. „Nach einem komplexen Verfahren und mit Unterstützung vieler Beteiligten ist das Projekt nun schließlich in die Tat umgesetzt worden. Gerade für die Fahrradstadt Karlsruhe ist dies ein kleiner Beitrag zur geplanten Klimaneutralität“, sagte Holger Fenske von der Vorstandschaft des MTB Club Karlsruhe. Zwei Jahre Gültigkeit hat die forstrechtliche Genehmigung vorerst. Zuständig für die neue Strecke ist Franz Puschner, Verantwortlicher Trail beim rund 700 Mitglieder starken Verein. Der MTB Club errichtete den Trail, übernimmt die Pflege und sorgt zudem für den Rückbau illegaler Mountainbike-Strecken, die es in Grünwettersbach bislang gibt.

Immer mehr Biker im Wald

Dass es eine hohe Nachfrage für einen offiziellen Mountainbike-Trail gebe, zeigten insbesondere die bisherigen illegalen Routen, sagte Bürgermeisterin Bettina Lisbach bei der offiziellen Eröffnung. Die Zahl der Mountainbiker im Karlsruher Forst habe stark zugenommen, was immer wieder zu Konflikten mit Spaziergängern führe. Das Radfahren im Wald sei auf Waldwegen unter zwei Metern Breite gar nicht zulässig. „Hier wurde nun ein umweltfreundliches Erholungsangebot für die Mountainbiker auf einem ökologisch verträglichen Streckenkurs geschaffen. Wenn alle den offiziellen Trail nutzen, werden Natur und Wald geschützt“, so Lisbach weiter. Forstamt, Mountainbiker, Naturschutz, Schwarzwaldverein, der zuständige Jagdpächter sowie der Ortschaftsrat Wettersbach hätten Hand in Hand gearbeitet, um die Mountainbike-Strecke aufs Gleis zu schieben. Wie wichtig die stadtnahen Grünflächen für die Naherholung seien, habe die aktuelle Corona-Krise gezeigt, betonte Rainer Frank, Ortsvorsteher von Wettersbach. Vor allem die ehrenamtliche Arbeit der aktiven Mountainbiker, die viele Stunden in die Vorbereitung des Trails gesteckt haben, hätten das umweltfreundliche Projekt erst möglich gemacht. „Da steckt enorm viel Eigeninitiative drin“, sagte Forstamtsleiter Ulrich Kienzler, ehe sich die ersten Biker nach den offiziellen Reden rasant in den neuen Kurs stürzten.

Info

Den Trail erreicht man über die Straße „Am Steinhäusle“ in Karlsruhe-Grünwettersbach. Am Ende der Straße, die in den Forst hineinführt, befindet sich ein Waldparkplatz. Von dort sind es noch rund 500 Metern zum Startpunkt nördlich des Wildschweingeheges.