Aufgrund von Tiefbauarbeiten in der Südendstraße und der damit verbundenen Straßensperrung müssen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) die Buslinie 55 (Hauptbahnhof – Bannwaldallee) zwischen Montag, 15. August, und Freitag, 19. August, in Fahrtrichtung Hauptbahnhof umleiten. In diesem Zeitraum werden die Haltestellen ZKM, Südendschule und Kolpingplatz aufgehoben. Die Umleitungsroute führt von der Haltestelle St. Vincentius Krankenhaus kommend weiter geradeaus die Steinhäuserstraße entlang, biegt dann links in die Hermann-Veit-Straße ab und führt auf der Ebertstraße zur gleichnamigen Haltestelle Ebertstraße. Die Rückfahrt erfolgt auf dem regulären Fahrweg.