Zwei Jahre lang war der Zirkus Charles Knie in der Zwangspause aufgrund der Pandemie. Doch nun sind die Artisten auf Deutschland-Tournee und gastieren auch in Karlsruhe.

Vor Corona waren es laut Zirkusangaben über 500.000 kleine und große Zirkusfans, die die Shows im großen Zelt besuchten. Während der Zwangspause ist nun eine ganz neue Show entstanden, die ab 27. Juli bis 3. August auch in Karlsruhe zu sehen sein wird. „Wir wollen uns verändern, nicht weil wir müssen, sondern weil wir selbst Lust auf etwas Neues haben“, sagt Zirkusdirektor Sascha Melnjak.

Wasserbühne fasst 100.000 Liter

Sein Zirkus habe sich bereits einmal aus der Krise befreit, denn als Melnjak 2007 erstmals mit dem Zirkus Charles Knie auf Tournee ging, lag die Branche insgesamt am Boden. Nun, nach Corona, legt man große Hoffnungen in das neue Showkonzept. Und dabei wird es nass, denn angekündigt ist unter anderem die größte transportable Wasserbühne Europas. Sie wird mit 100.000 Litern Wasser befüllt. 300 Pumpen, unzählige integrierte Lichteffekte und drei hydraulisch ausfahrbare Ebenen machen zudem die Technik aus.

Der Zirkusdirektor kündigt ein Spektakel an: Denn Wasser-Fontänen schießen während der Show bis zu 15 Meter hoch in die Kuppel des Zeltes, dass zudem von Licht- und Lasertechnik illuminiert wird. „Unser 40-köpfiges Ensemble, bestehend aus den besten Artisten, Musikern, Sängern, Show-Ballett und Zirkus-Comedians, wird von uns einzigartig und mit noch nie dagewesenem technischem Aufwand in Szene gesetzt“, wirbt Melnjak für die neue Show. Dennoch halte der Zirkus auch an klassischen Elementen fest - mit Artisten, Tieren, Clowns und Comedy. Zum Programm gehören unter anderem eine Hochseiltruppe, eine Magic-Show samt Show-Girls sowie Laura Urunova mit ihren Papageien. Insgesamt umfasst das Ensemble 100 Mitarbeiter und über 200 Fahrzeuge.

Info

Die Veranstaltungen in Karlsruhe sind ab Mittwoch, 27. Juli bis Mittwoch, 3. August, auf dem Messeplatz in der Durlacher Allee. Es gibt täglich zwei Vorstellungen. Erwachsene zahlen ab 22 Euro, Kinder ab 17 Euro. Immer mittwochs ist Familienvorstellung mit reduzierten Preisen. Karten und Infos unter 0171-9462456, www.zirkus-charles-knie.de.