Im letzten Jahr hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) Baden-Württemberg, in dessen Zuständigkeitsbereich auch die Region um Karlsruhe gehört, 20 Bomben mit einem Gewicht von mindestens 50 Kilogramm unschädlich gemacht.

Wie mitgeteilt wird, ließen sich jedoch nicht alle Bomben entschärfen: Eine Ende Januar in Mannheim gefundene 500-Pfund-Bombe musste gesprengt werden und auch ein sogenannter „Zerscheller“ – eine im Krieg nicht vollständig detonierte Bombe – im Landkreis Ludwigsburg konnte Mitte März nicht entschärft, sondern musste in einem nahe gelegenen Waldstück gesprengt werden. In Heidelberg wurden binnen einer Woche gleich zwei Bomben auf derselben Baustelle gefunden: Während die erste Entschärfung bis zum nächsten Morgen warten konnte, musste die zweite sofort entschärft werden. Zuletzt wurde eine Bombe in der Nähe von Rastatt gesprengt.

21 Tonnen Kampfmittel

Insgesamt rückte der KMBD 851 Mal aus, um Fundmunition zu bergen oder zu sprengen. Mehr als 21 Tonnen Kampfmittel wurden aus Böden und Gewässern entfernt. Der KMBD suchte im vergangenen Jahr Flächen von rund 71.955 Quadratmetern nach Kampfmitteln ab. Eine weitere wichtige Aufgabe des KMBD ist die Vernichtung von Waffen und Munition, die vor allem von den Polizeidienststellen und Waffenbehörden im Land angeliefert wird. Dabei handelt es sich um Gegenstände, die bei den Behörden abgegeben oder von diesen eingezogen wurden. 2022 kamen so über 21 Tonnen Waffen zusammen. Das entspricht laut Mitteilung fast 15.000 Waffen und verbotenen Gegenständen nach dem Waffengesetz. Hinzu kamen fast neun Tonnen Munition.