Ikea Karlsruhe wird am Donnerstag, 24. September eröffnet, wie der schwedische Möbelkonzern jetzt bekannt gab. Ursprünglich sollte das 54. deutsche Ikea-Einrichtungshaus an der Durlacher Allee bereits am 9. Juli eröffnet werden, doch die Covid 19-Pandemie sorgte für Bauverzögerungen.

Außerdem musste ein Konzept erarbeitet werden, wie man den zu erwartenden Käuferansturm so lenken kann, dass eine Ansteckung mit dem Corona-Virus weitgehend ausgeschlossen wird.