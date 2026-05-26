Die Karlsruher Industrie- und Handelskammer (IHK) hat die Ergebnisse ihrer jüngsten Konjunkturumfrage veröffentlicht. Sorge machen den Unternehmen die Folgen des Iran-Kriegs.

Unternehmen der Region Karlsruhe bewerten die Geschäftsaussichten im Frühsommer quer durch alle Wirtschaftszweige deutlich schlechter als noch zu Jahresbeginn. Das ist kurz zusammengefasst die Essenz aus der jüngsten Befragung der Industrie- und Handelskammer (IHK). Viele rechnen mit einer rückläufigen Geschäftsentwicklung, nur wenige sehen einen Aufwärtstrend. Der IHK-Konjunkturklima-Index, der die Beurteilung der Geschäftslage und Geschäftserwartungen in einem Wert darstellt, ist wegen der deutlich schlechteren Perspektiven von 113 Punkten zu Jahresbeginn auf 101 Punkte gesunken.

Laut IHK-Präsident Frank Roth zeigt die Frühsommer-Umfrage, dass die wirtschaftlichen Folgen des Nahost-Krieges noch nicht überall zu spüren seien. „Die aktuelle Lage wird im Branchendurchschnitt ähnlich eingeschätzt wie vier Monate zuvor, in der Industrie hat sie sich hingegen verbessert“, so Roth. Die Hoffnung auf eine weitere Erholung der Konjunktur habe sich jedoch zerschlagen.

Grundsätzliche Unsicherheit

Verschiedene Faktoren, darunter die stark erhöhten Energie- und Rohstoffpreise, fehlende Planbarkeit sowie eine schwache Nachfrage, hätten zu einer gestiegenen grundsätzlichen Unsicherheit in den Unternehmen geführt. Die Folge: Ein großer Teil der Unternehmen verschiebe oder verringere Investitionen, viele planten gar keine mehr. Diese Zurückhaltung wirkt sich nach IHK-Angaben mittelfristig auch auf den Arbeitsmarkt aus. Viele Betriebe rechneten mit einem Stellenabbau.

Experten zufolge ist die aktuelle Krise die Beschleunigung einer seit Jahren absehbaren Entwicklung. Die Auswirkungen des Nahost-Krieges seien nach all den vorangegangenen Krisen ein neuerlicher Schock, der die Wirtschaft hart treffe, heißt es. Fachleute kritisieren die darüber ersichtlichen strukturellen und wirtschaftspolitischen Fehlentwicklungen. Zugleich verweisen sie auf ein zu hohes Steuer- und Abgabenniveau, eine fehlgeleitete Energiepolitik, hohe Arbeitskosten und überbordende Regulierungen. Unternehmen bräuchten eine Verlässlichkeit in der Wirtschaftspolitik und ein Reformpaket, das für Entlastung sorge, sagt Roth.

Weniger Aufträge, stagnierende Umsätze

Die Geschäftslage der regionalen Wirtschaft zeige sich im Branchendurchschnitt trotz der Brisanz im Nahen Osten insgesamt noch robust. Der Anteil der Unternehmen mit aktuell gut laufenden Geschäften ist laut Umfrage von 30 auf 32 Prozent gestiegen. Gleichzeitig bewerten 51 Prozent der Betriebe ihre Gesamtsituation noch als zufriedenstellend, fünf Prozentpunkte weniger als zu Jahresbeginn. Parallel dazu hat sich der Anteil der Unternehmen mit einer negativen Einschätzung um drei Prozentpunkte auf 17 Prozent erhöht. Wieder verschlechtert hat sich die Entwicklung der Auftragseingänge, und über alle Wirtschaftszweige hinweg stagnieren die Umsätze.

Zu Jahresbeginn blickte die regionale Wirtschaft noch vorsichtig optimistisch nach vorne. Der Iran-Krieg hat diese Erwartungen spürbar gedämpft. Quer durch alle Branchen bewerten die Unternehmen die Geschäftsaussichten deutlich schlechter als zuvor. Viele Unternehmen rechnen mit rückläufiger Geschäftstätigkeit, nur wenige sehen für sich einen Aufwärtstrend. Besonders stark sanken die Erwartungen in der Industrie, der Bauindustrie und Teilen des Dienstleistungssektors wie Transport und Logistik oder Gastgewerbe. Die Folgen des Nahost-Konflikts schlagen sich auch in der Bewertung der geschäftlichen Risiken für die eigene Unternehmensentwicklung nieder. Sorge bereiten den Firmen vor allem die schwache Inlandsnachfrage, hohe Arbeitskosten und Energiepreise sowie gestiegene Rohstoff- und Materialpreise.