Erst Ende April traten mit einer neuen Gesetzesnovelle umstrittene Bußgeld- und Fahrverbotsregelungen in Kraft, die deutlich härtere Bestrafungen für Raser vorsahen. Die Verordnung ist seit Anfang Juli wieder außer Kraft gesetzt. Die Karlsruher Regierungspräsidentin hat jetzt in einem so genannten „Gnadenentscheid“ insgesamt 379 verhängte Fahrverbote wieder aufgehoben. Laut den Angaben einer Sprecherin handele es sich dabei fast ausschließlich um Geschwindigkeitsverstöße. Diese lagen für den Bereich der von Baden-Württembergs Autobahnen bei Überschreitungen zwischen 26 und 40 km/h. Im selben Zeitraum wurden auf den Autobahnen in Baden-Württemberg insgesamt zirka 4000 Fahrverbote angeordnet. Gehäufte Fahrverbote gibt es seit jüngerer Zeit beispielsweise für das Nichteinhalten des Gebots zur Bildung einer Rettungsgasse. Die Landesverkehrsminister hatten sind Anfang Juli darauf geeinigt, die im April neu eingeführten strengeren Verbote bundesweit wieder außer Vollzug zu setzen.