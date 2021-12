Haftbefehl gegen eine 19-jährige Frau wegen schweren Raubes erhob das Amtsgericht Karlsruhe. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, in der Nacht auf Freitag in einer Straßenbahn, zwischen den oberirdischen Haltestellen Mühlburger Tor und Yorckstraße, von einem 24-jährigen Mann Geld gefordert und ihn mit Tritten und Schlägen malträtiert zu haben. Mit gezücktem Pfefferspray hetzt die 19-Jährige dann ihren Hund auf den Mann, der ihr das Geld schulden sollte. Das Tier biss ihn in den Unterarm, jedoch entstanden keine Verletzungen, meldet die Polizei. Danach attackierte die aggressive Frau die 21-jährige Begleiterin des Mannes und entriss ihr das Mobiltelefon. Die Tatverdächtige konnte von der Polizei festgenommen werden. Sie ist laut Meldung der Staatsanwaltschaft schon in der Vergangenheit einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getreten.