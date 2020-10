Ein Feuer ist am Mittwoch auf einem Balkon ausgebrochen und hat einen Schaden von rund 20.000 Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Anwohnerin den Brand auf dem Balkon im zweiten OG entdeckt. Als die Feuerwehr eintraf, stand dieser bereits im Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohnungen konnte verhindert werden. Der 54-jährige Wohnungsinhaber befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb die Wohnungstür gewaltsam geöffnet werden musste. Der Mann kam in eine Spezialklinik.