Bei einem Feuer auf dem Firmengelände eines Baugeräteverleihs in der Straße „Bruchstücker“ brannten am frühen Sonntagmorgen mindestens vier größere Baufahrzeuge aus. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 400.000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Noch ist unklar, wie es zum dem Brand kam. Zeugen meldeten den Brand und die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Es kam auch zur Explosion von einige Gasflaschen. Eine zunächst erwogene Evakuierung von Wohngebäuden war letztlich aber nicht erforderlich. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.