Auf den Straßenbahnlinien der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) kommt es derzeit zu vereinzelten Fahrtausfällen. Grund dafür ist ein aktuell deutlich erhöhter Krankenstand beim Fahrpersonal.

Die VBK setzen das zur Verfügung stehende Fahrpersonal möglichst so ein, dass sich diese Fahrtausfälle über den Tag hinweg verteilen „Es ist unser klares Ziel, die Auswirkungen für unsere Fahrgäste so gering wie möglich zu halten. Wir bedauern jeden einzelnen Ausfall“, betont Christian Höglmeier, technischer Geschäftsführer der VBK in einer Mitteilung. Der Aussage des Fahrgastverbandes Pro Bahn, die VBK habe seit Jahren einen Unterbestand an Fahrern, widerspricht er. Man sei immer mit einem ausgeglichenen Personalbestand ins Jahr gestartet. In den vergangenen Monaten trafen dann Krankmeldungen auf eine leicht erhöhte Zahl an Abgängen. „Durch den angespannten Arbeitsmarkt spüren wir zudem, dass es nicht mehr so leicht ist, Menschen für unseren Bereich zu gewinnen. Die Auswahl an Jobs ist aktuell groß“, bilanziert Höglmeier.

Die VBK bilden fortwährend selbst Straßenbahnfahrer und Fahrerinnen aus und sorgen damit für neues Personal im Führerstand. Der nächste dreimonatige Ausbildungskurs startet im September, ein weiterer ist für den Herbst in Vorbereitung.