Am 15. und 16. Januar 2022 werden die Hochzeits- und Festtage in der Garten- und Schwarzwaldhalle veranstaltet. Laut den Organisatoren sind über 100 Ausstellende dabei. Angekündigt sind die Trends der Hochzeits- und Festbranche und ein Show- und Rahmenprogramm. Einen großen Bereich nimmt das Thema Hochzeitsmode ein. Zwei Mal täglich, 11.30 und 14 Uhr, gibt es eine Modenschau. Am Samstag und Sonntag geben freie Traurednerinnen jeweils um, 12.45 Uhr, 13.30 Uhr und 16.30 Uhr Einblicke in die Gestaltung einer Freien Trauung und beantworten Fragen dazu.

Der Zutritt zum Messegelände wird nach der zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Fassung der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg geregelt. Infos dazu unter www.karlsruher-hochzeitstage.de. Reguläres Tickets kosten 10 Euro. Es wird eine kostenlose Kinderbetreuung angeboten.