Aufgrund der anhaltenden Niederschläge wird es bei den Flüssen auch im Bereich des Regierungspräsidiums Karlsruhe weiter zu hohen Wasserständen kommen, die zu Hochwasser und Überflutungen vor allem entlang des Rheins führen. Die Lage am Rhein und seinen Nebenflüssen wird konsequent beobachtet und notwendigen Maßnahmen bei Bedarf eingeleitet, teilt der Landesbetrieb Gewässer im Regierungspräsidium Karlsruhe mit.

Am Rheinpegel Maxau bei Karlsruhe zeichnet sich ein Abfluss in einer Größenordnung eines zehn- bis 20-jährigen Hochwassers (Wasserspiegel 8,61 Meter beziehungsweise 8,84 Meter) ab, so dass aller Voraussicht nach keiner der Rückhalteräume am Rhein im Regierungsbezirk Karlsruhe in Betrieb genommen werden muss. An den Rheinzuflüssen im Regierungsbezirk Karlsruhe sind wegen lokaler Starkregenereignissen die Hochwasserrückhaltebecken Hägenich am Sasbach-Laufbach-Röderbach-Flutkanal und der Kriegbachpolder in Betrieb gegangen.

Mit Sorge wird jedoch beobachtet, dass vielerorts das Erlebnis eines Hochwassers viele Menschen zu einem unbesonnene Verhalten verleitet. Wie bereits im vergangenen Jahr, sind auch jetzt wieder zahlreiche Bürgerinnen und Bürger auf den Hochwasserschutzdämmen unterwegs. Dabei bringen sie sich selbst, aber auch die dort lebenden Wildtiere in Gefahr. Außerdem wird dadurch die gerade während des Hochwassers wichtige Arbeit der Dammwache behindert.

Um unnötige Gefahren für Mensch und Tier zu vermeiden, ist es dringend erforderlich, sich an bestimmte Regeln zu halten:

•

So ist das Betreten der Dämme bei Hochwasser generell verboten. •

Es ist lebensgefährlich, die Strömungsgefahr zu unterschätzen. Die Strömungsgeschwindigkeit im Rhein kann bei einem Hochwasser auch in Ufernähe so groß sein, dass Menschen mitgerissen werden können. Insbesondere Hunde oder Kinder dürfen keinesfalls in den Einflussbereich des Wassers kommen. •