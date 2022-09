Einer der ältesten Kochvereine in Deutschland ist in Karlsruhe ansässig. Die Ursprünge liegen noch in der Zeit des Großherzogtums. Doch nun steht die traditionelle Gruppe kurz vor der Auflösung. Man will neue Wege gehen.

Unter den aktuell rund 70 Mitgliedern des Vereins sind zwar einige Frauen, aber keine Köchinnen. Das möchte man nun ändern. Denn bisher bestand der Verein der Köche tatsächlich nur aus Profi-Köchen. Nun soll jeder und jede mitmachen dürfen, die Spaß und Interesse am Kochen haben. Bei den regelmäßigen Treffen gibt es Tipps von den Profis, in Kochkursen steht man gemeinsam am Herd, kann sich austauschen und netzwerken. Ein wichtiger Punkt in der Geschichte des Vereins: soziales Engagement. „Wir haben uns an der Armenspeisung beteiligt und kochen für gute Zwecke, zum Beispiel auf dem Wochenmarkt“, sagt der Vereinsvorsitzende Wolfgang Pfau beim Pressegespräch.

Paella mit Sauerkraut und „grüne Küche“

Da der Verein überaltert sei und kurz vor der Auflösung stehe, versucht man nun die Öffentlichkeit verstärkt über die Aktivitäten zu informieren. Das erklärte Ziel der Offensive zur Vereinsrettung: „Nachwuchsköche und/oder Hobbyköche für die Idee begeistern“, wie Kassenwart Norbert Vögele bekräftigt.

Der Verein der Köche, dessen Pendant es auch in der Pfalz gibt, kann auf eine lange Tradition zurück blicken, im kommenden Jahr wäre sein 125-jähriges Bestehen. Es ist viel passiert in all diesen Jahrzehnten, wovon die Männer gerne erzählen. Karlsruher Köche haben den Weltcup in Luxemburg gewonnen. Man hat sich bei Kochkunst-Ausstellungen präsentiert, mehrfach an der Olympiade für Köche des Deutschen Kochverbandes teilgenommen und auf der Fregatte Karlsruhe gekocht.

Die Vereinsmitglieder kümmern sich auch um den Nachwuchs im Kochgewerbe, das sich wie so viele Branchen stark gewandelt habe. „Mich hat mal einer gefragt, wie er TV-Koch werden kann“, berichtet Manfred Fischer vom Landesverband der Köche in Deutschland mit einem Schmunzeln. Von den Kochshows halten die Profi-Köche eher wenig und hadern auch mit der Entwicklung in deutschen Restaurant-Küchen. „Zuviel Convenience“, lautet das einstimmige Urteil.

Interesse an Verarbeitung von Lebensmitteln

„Sowohl das Kochen als auch die Stellung der Köche hat sich in der Gesellschaft verändert“, sagt Waldemar Fretz vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga). Seien in Baden-Württemberg bis 2015 noch rund 10.000 bis 12.000 Köche ausgebildet worden, sind es nun noch knapp 5.000.

Andererseits beobachten die Männer - verstärkt durch den Lockdown - ein wachsendes Interesse an Lebensmitteln und deren richtige Verarbeitung bei Nicht-Profi-Köchen. Vegan ist ein Thema, Sous Vide-Garen, Sushi oder die „grüne Küche“. All das spiele auch im Verein eine Rolle. Beliebte Kurse seien die Fleischzerlegung oder ein Paella-Kochkurs. „Der Renner war Paella mit Sauerkraut. Ich konnte es selbst zuerst nicht glauben“, erinnert sich Vögele. Allesamt hoffe, dass der traditionelle Verein auch weiterhin bestehen bleibt und sich viele Interessierte finden. Für einen ersten Einblick bietet sich der „Abend der Gastronomie“ Ende September an.

Info

Alle Interessenten sind herzlich zum „Abend der Gastronomie“ am Dienstag, 27. September, ab 17 Uhr im Vogelbräu Karlsruhe, Kapellenstraße 50, eingeladen. Dort kann man den Verein, die Mitglieder und das Angebot unverbindlich und in einer gemütlichen Atmosphäre kennen lernen. Angekündigt ist zudem eine Bierverkostung und kleine Leckerbissen. www.kochverein-karlsruhe.de