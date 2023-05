Mit einer Fahrzeugausstellung vor dem „Historischen Depot 1913“ startet der Verein Treffpunkt Schienennahverkehr Karlsruhe (TSNV) in die neue Saison.

Am Sonntag, 14. Mai, können die interessierten Besucher eine Zeitreise durch die Nahverkehrsgeschichte der Fächerstadt Karlsruhe unternehmen. Die Museumsstraßenbahnen sind von 13 bis 18 Uhr auf der Ostseite der denkmalgeschützten Wagenhalle aufgestellt, wie der zuständige Verein mitteilt. Das historische, im Jahr 1913 an der Tullastraße errichtete Gebäude ist aus baulichen Gründen derzeit nicht zugänglich. Soweit das Wetter es zulässt, werden östlich vor der Halle einige Exponate – wie etwa ein kurbelbetriebener Fahrkartenautomat der ersten Generation aus den 1960er Jahren – ausgestellt und ein Verkaufsstand aufgebaut. Dort können Souvenirs und Publikationen rund um den Karlsruher Nahverkehr erworben werden.

Die nächste Gelegenheit, die vor der historischen Kulisse ausgestellten historischen Straßenbahnfahrzeuge zu bewundern, haben Besuchende dann am Sonntag, 11. Juni, am Samstag, 5. August zur Karlsruher Museumsnacht KAMUNA, am Sonntag, 10. September am Tag des offenen Denkmals sowie Mitte September anlässlich des bundesweiten „Tag der Schiene“. Weitere Informationen unter www.tsnv.de.