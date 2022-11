Historische Museumsfahrzeuge pendeln an den vier Adventssonntagen in der Innenstadt zwischen Tivoli, Hauptbahnhof und Europaplatz. Sie sollen für Weihnachtsstimmung beim Stadtbummel sorgen.

Stimmungsvoll mit historischen Straßenbahnwagen aus den 1950er- bis 1980er-Jahren können Besucher an den Adventssonntagen vom Hauptbahnhof ins Zentrum der Fächerstadt gelangen. Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause betreibt der Verein Treffpunkt Schienennahverkehr Karlsruhe (TSNV) in Zusammenarbeit mit den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) an den vier Sonntagen vor Weihnachten (27. November, 4., 11. und 18. Dezember) wieder eine Adventslinie. Auf ihr sind voraussichtlich der Breitraumtriebwagen 139 aus dem Jahr 1958 sowie der Gelenktriebwagen 213 – ein Vertreter der legendären „Holzklasse“ aus dem Jahr 1978 – von 13 Uhr bis 19 Uhr im 20-Minuten-Takt unterwegs.

Nachdem der viele Jahre befahrene Ring nicht mehr verfügbar ist, wird in diesem Jahr die Strecke vom Tivoli über den Hauptbahnhof durch die Karlstraße zum Europaplatz und zurück bedient. Die erste Zustiegsmöglichkeit besteht um 13.23 Uhr am Europaplatz und um 13.22 Uhr am Tivoli. Alle Fahrten der Adventslinie sind in der elektronischen Fahrplanauskunft des KVV unter www.kvv.de abrufbar.

Aus betrieblichen Gründen werden die Haltestellen Ebertstraße in Richtung Hauptbahnhof sowie Karlstor und Poststraße nicht bedient. Am Europaplatz kann nur an der Haltestelle in der Karlstraße ein- und ausgestiegen werden. Wegen der unterschiedlichen Bahnsteighöhen halten die Museumstriebwagen am Kolpingplatz im nördlichen Bereich der Haltestelle, an der Ebertstraße im östlichen Abschnitt und an der Mathystraße im südlichen Haltestellenbereich. Dort befinden sich jeweils die für die historischen Straßenbahnen geeigneten niedrigeren Bahnsteigkanten.

Auf der Adventsringlinie gilt der reguläre KVV-Tarif. An Bord sind keine Fahrkarten erhältlich. Fahrräder, Kinderwagen sowie sperriges Gepäck können aus Platzgründen nicht mitgeführt werden. In den Museumsfahrzeugen werden Souvenirs, wie etwa Postkarten und Kalender mit Straßenbahnmotiven, verkauft.