Für ein knappes Jahrzehnt stand Karlsruhe einst im Fokus der Filmschaffenden. Ab 1955 wurde hier das „Bambi“ verliehen, einer der ältesten Medienpreise Deutschlands.

Marika Rökk und Stewart Granger waren die ersten Gewinner des damals noch namenlosen Filmpreises, den der Karlsruher Unternehmer Karl Fritz („Film-Revue“) vergab. Zunächst ohne großes Brimborium übrigens, erst als der Burda-Verlag die Sache in die Hand nahm, wurde es 1955 zur großen Show. Zunächst im Badischen Staatstheater, dann in der Schwarzwaldhalle. Internationale Filmstars strömten herbei und statteten dann auch gerne dem Karlsruher Rathausbalkon einen Besuch ab, um sich von der Menschenmenge auf dem Marktplatz feiern zu lassen. Sophia Loren war da, Heinz Rühmann und viele andere. Das Original des Bambi stammte aus der Karlsruher Majolika, doch schon ab 1958 wurde es als Bronzefigur im Schwäbischen hergestellt.

Auch die Bambi-Verleihung wanderte 1965 ab, nachdem kritische Presseberichte in der örtlichen Presse Franz Burda verärgert hatten. Karlsruhe rückte als Filmstandort ein den Schatten, doch die Branche lebt noch immer auch hier. Zwei internationale Filmfestivals sorgen durchaus für Schlagzeilen.

Die „Independent Days“, bei denen höchst preiswert hergestellte Filme gezeigt werden und das dokKa, das Dokumentarfilmfestival Karlsruhe, das am Mittwoch kommender Woche beginnt. „Bigger than life“, größer als das Leben, kann man über manche Dokumentarfilme durchaus sagen. Spannend und unterhaltsam sind sie häufig auch noch, wie zuletzt der französische Dokumentarfilm „Sur l'Admant“ bewies, der bei der Berlinale mit dem begehrten „Goldenen Bären“ ausgezeichnet wurde. In Karlsruhe geht es natürlich eine Nummer kleiner zu, doch es gibt durchaus Perlen zu entdecken. Die Hör-Dokumentation „Ihre Angst spielt hier keine Rolle“ wurde vor einem halben Jahr erst mit dem „Prix Europa“ ausgezeichnet. Die dokKa findet übrigens dieses Jahr zum 10. mal statt. Ein guter Zeitpunkt, um etwas aus der Nische heraus zu kommen.

Neues von der Majolika

Totgesagte leben länger – und irgendwie gilt das auch für die Karlsruher Majolika, der Geburtsstätte des schon erwähnten Filmpreises „Bambi“. Seit Jahren hängt die Majolika am Tropf der städtischen Zuschussgeber, inzwischen ist Christoph Gröner der neue Besitzer. Der in Karlsruhe geborene Gröner studierte einst an der TU Kaiserslautern Maschinenbau, ehe er in seiner Heimatstadt im Jahr 1990 sein erstes Unternehmen gründete. Später zog es ihn in den Osten der Republik, wo er sich mit der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude einen Namen machte. Im Jahr 2020 gründete er – wieder einmal – ein neues Unternehmen, dessen Name inzwischen auf den Trikots Brust der KSC-Fußballer steht.

Im Rahmen seiner Aktivitäten in der Fächerstadt rückte dann auch die Majolika in seinen Blick. Ein wahres Juwel am Rande des Hardtwalds, aus dem doch was zu machen sein müsste. Allerdings nur, wenn er neben der Majolika auch die Hülle, also das Gebäude kaufen und das Gelände in Erbpacht übernehmen darf. Nur über „Quersubventionierung“ könne die Majolika-Manufaktur zumindest in kleiner Form erhalten bleiben, sagt er. Dazu braucht er auf dem Gelände aber mehr Freiräume. Das wiederum könnte bedeuten, dass der Bebauungsplan geändert werden muss und so etwas ist an der Schnittstelle zwischen Schlosspark und Hardtwald kein Selbstläufer.