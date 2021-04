Malermeister galten in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg noch durchweg als Künstler – und befassten sich mit Schriftmalerei, Vergoldungen oder Marmorierung. Seit 1921 bereits gibt es in Karlsruhe die Malerfachschule, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen begeht – eine Feier muss wegen der Pandemie verschoben werden.

Die Fachschule ist heute Teil der Heinrich-Hübsch-Gewerbeschule – als „Abteilung Farbe“. Das kunsthandwerkliche Talent war einst vielgefragt und konkurrierte auch lange mit der mit seiner Gründung in die 1850-er Jahre zurück reichenden Kunstakademie. In den ersten Jahren hatte die „Badische Malerfachschule“ ihren Sitz in der Adlerstraße, am Lidellplatz – 1979 bezog die Meisterschule neue Räume in der Fritz-Erler-Straße.

Sie gilt als die wohl älteste Fachschule dieser Art in Süddeutschland. Bereits seit 1957 gibt es eine einjährige Vollzeitausbildung. Der Beruf unterlag dabei einem steten Wandel. Kreativität und Können ist aber auch heute noch gefragt. Den besonderen Stellenwert der Malermeister verdeutlichte früher auch der obligatorische weiße Kittel.

Kunsthandwerkliches Talent des Malers ist gefragt

Kalk-, Lein- oder Silikatfarben – das waren die Möglichkeiten vor 100 Jahren, so erklärt es Stefan Geiger. Er war 41 Jahre lang Lehrkraft an der Malerfachschule, bevor er im vergangenen Jahr in Rente ging. Heute gebe es im Vergleich dazu „eine unglaubliche Vielfalt an Produkten“, sagt er. In der Vor- und Nachkriegszeit hatte man auch vielfach die Farben, die verarbeitet wurden, noch selbst angerührt und hergestellt. 933 Schülerinnen und Schüler hat Geiger seit 1979, als er selbst die Stellung als Geselle im elterlichen Betrieb mit dem Beruf als Werkstattlehrer eintauschte, für die Meisterprüfung vorbereitet.

Was früher eher selten war, ist heute normal gewordene Selbstverständlichkeit: etwa ein Drittel der Absolventen sind Frauen. 22 bis 24 Frauen oder Männer zählt ein Vollzeitkurs. Im Herbst dieses Jahres startet der nächste. Waren in den Anfangsjahren beispielsweise „Aktzeichnen“ noch Teil des Lehrplans – oder aber kunsthandwerklich ausgefeilte Dekorationsmalerei, Schriftskizzen, Siebdruck und Pinselschriften, ist auch an der Malerfachschule heute überall der Computer allgegenwärtig.

Mineralische Lein- und Silikatfarben wurden in vielen Fällen durch wasserlösliche Acryllacke oder aber auf Lösemitteln aufgebaute Kunstharzlacke ersetzt. In einem förmlichen Brief an den Karlsruher Oberbürgermeister hieß es noch 1926: „Wir benötigen noch dringend einen Raum für technischen Werkstattunterricht in den verschiedenen Öl- und Lackfarbanstrichen, für Schleiflackieren, Vergolden, Lasurtechniken“. Auch das Freihandzeichnen war in den ersten Jahrzehnten ein wichtiger Arbeitsschritt. Die Veränderungen im Verlauf der Jahrzehnte waren enorm. Das zeigt sich auch an der Art der Gestaltung von Meister-Abschlussarbeiten: noch in den 1980-er Jahren des vorigen Jahrhunderts waren filigrane Arbeiten angesagt, mit Lasuren, Reliefs, Vergoldung. Sie galten lange Zeit als mit eigenen Händen geschaffene Kunstwerke, gestaltet in kleineren Formaten als heute. Heute werden Entwürfe werden schon auch mal am CAD-Rechner geplottet. Oder es ist inzwischen von dem „Meisterzimmer vor dem Active-Board“ die Rede – einer Unterrichtssoftware mit abwischbarer Oberfläche und intuitiver Multitouch-Bedienung.

Viele Schülerinnen und Schüler aus der Pfalz

Guido Weber, seit 2004 an der Malerfachschule und seit 2016 der Leiter der „Abteilung Farbe“, kennt den Wandel aus dem Effeff. Der studierte Architekt, der früher in freien Büros arbeitete und sich dann für die Laufbahn des Gewerbelehrers entschied, beklagt den inzwischen merklich eingetretenen Fachkräftemangel. Noch Mitte der 1980er Jahre des vergangenen Jahrhunderts habe es einen riesen Andrang an die Fachschule gegeben, heute sei der Lehrlingsmangel allgegenwärtig. „Die Betriebe würden mehr ausbilden, aber auch die Anzahl der Malerfachbetriebe ist gesunken“, sagt er.

Doch auch heute sei das kunsthandwerkliche Talent des Malers gefragt. Aufgrund der rückläufigen Schülerzahlen wird der Malermeisterkurs seit einiger Zeit nur noch zweijährlich angeboten – zusammen mit den Lehrlingen, die an Webers „Abteilung Farbe“ ebenfalls unterrichtet werden, zählt die Fachschule jährlich rund 200 Schülerinnen und Schüler. Etwa 30 davon kommen der Pfalz. Ein bis zwei Pfälzer oder Pfälzerinnen gehören zu den Meisterschülern.

Seit 2021 wurde die Kursgebühr für das Meisterfach von der Stadt als Schulträger halbiert und soll künftig ganz wegfallen – auch weil andere Meisterfachschulen schon kostenlos sind. Besser sieht es mit den Schülerzahlen laut Webers Angaben beispielsweise bei der Schreinerausbildung aus, die ebenfalls im Komplex der Heinrich-Hübsch-Schule beheimatet ist. „Die haben auch Interessenten mit Abitur“, sagt er.

„Behördliches Unbescholtenheitszeugnis“

Ein kurios erscheinender Rückblick in das Jahr 1921 – vor 100 Jahren – zeigt auch da, was sich alles verändert hat. Teilnehmer haben „zur Anmeldung tunlichst ein Behördliches Unbescholtenheitszeugnis sowie den Miltärpaß mitzubringen“, hieß es in historischen Akten die der Schulleiter Weber ausgekramt hat.