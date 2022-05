Eine App zur Dokumentation von Höhlen hat den Natura-2000-Award, die höchste Auszeichnung der EU für den Naturschutz, in der Kategorie „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit“ gewonnen. Darüber freuen sich auch die Mitglieder der Höhlenforschergruppe Karlsruhe, wie deren Vorsitzender Jörg Zahlmann aus Maximiliansau mitteilte.

Die Karlsruher Gruppe, die wie berichtet auch in der Pfalz Höhlen und Gewölbe erforscht, vermisst und dokumentiert, hat die Software mit dem Namen „CaveLife“ bereits genutzt und wird es wohl auch weiter tun. Die App ist nicht auf Deutschland oder das deutschsprachige Gebiet beschränkt. Schon vor der Auszeichnung wurde sie international von Höhlenforschern eingesetzt, so Bärbel Vogel, Vorsitzende des Verbands der deutschen Höhlen- und Karstforscher.

App auch für Laien

Die App, die auf dem Smartphone oder einem Tablett installiert und somit auf Expeditionen mitgenommen werden kann, wurde von Christian und Stefan Zaenker aus Fulda entwickelt. Sie richtet sich nicht nur an Wissenschaftler, sondern auch an Laien. Anstoß gaben Fledermaus-Kartierungen im Milseburgtunnel, einem ehemaligen Eisenbahntunnel im Landkreis Fulda. Die Preisverleihung fand am 18. Mai im Sitz der Europäischen Kommission in Brüssel statt. „Allein in die Endausscheidung gekommen zu sein, war schon ein großer Erfolg für die deutsche Höhlenforschung. Den Preis jetzt auch noch zu gewinnen ist einfach unglaublich“, sagt Christian Zaenker. Höhlen und Karstgebiete sind empfindliche Ökosysteme und einzigartige geologische Besonderheiten. Zerstörung und Verschmutzung, sowohl an der Oberfläche als auch unter der Erde, sind deren größte Bedrohungen.

INFO

Infos zum Projekt CafeLife-App gibt es im Internet unter https://cavelife.app/. Die Höhlenforschergruppe Karlsruhe im Netz: http://www.hfgkarlsruhe.de/.