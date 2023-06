Auto- und Bahnfahrer müssen in nächster Zeit mit großen Einschränkungen im Stadtverkehr rechnen. Grund dafür sind Gleisbauarbeiten der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und Straßenerneuerungen des städtischen Tiefbauamts.

Damit einher gehen Änderungen bei den Stadtbahn- und Straßenlinien und für den Autoverkehr auf der B36, B10 und im Bereich Rheinhafen, wie es in einer städtischen Mitteilung heißt. Die Ausfahrt aus dem Hafen ist demnach nur über Rheinhafenstraße möglich. Bereits ab Montag, 5. Juni, richtet das Tiefbauamt die Baustellenverkehrsführung ein. Im Zuge der Maßnahme sperrt das Amt die Honsellstraße zwischen der Nördlichen Uferstraße und der B 36 / Starckstraße.

Damit ist die Abfahrt von der Südtangente aus Richtung Wörth kommend zur B36 Richtung Mannheim nicht möglich. Richtung Rheinhafen kann aber noch rechts abgebogen werden. Für den Verkehr von der Südtangente in die B36 wird eine Umleitung ab der Anschlussstelle 9 (Knielingen) über Rheinbrücken- und Rheinstraße zur Neureuter Straße ausgeschildert. Die Ausfahrt aus dem Rheinhafen ist in alle Richtungen nur über die Rheinhafenbrücke und die Rheinhafenstraße zur Eckenerstraße (B36) möglich. Darüber hinaus richtet das Tiefbauamt wegen der Gleisauswechslung am Lameyplatz in Höhe Feuerwache West in beiden Richtungen eine einstreifige Verkehrsführung ein. Die Umleitungen für den Kraftfahrzeugverkehr dauern bis Donnerstag, 15. Juni.

Bahnlinien unterbrochen

Von Mittwoch, 7. Juni, 3.30 Uhr bis Montag, 12. Juni, 3.30 Uhr werden auf der Linie 5 und auf der S-Bahnlinie S5 / S51 Bahnen umgeleitet oder durch Busse ersetzt. In diesem Zeitraum ist die Linie S5/S51 zwischen Entenfang und Knielingen Rheinbergstraße in beiden Richtungen unterbrochen. Es fahren Bussen. Da alle Züge der S5/S51 ab Entenfang weiter bis zur Rheinstrandsiedlung fahren und dort wenden, leiten die VBK die Fahrten der Stadtbahnlinie S2 mit Ziel Rheinstrandsiedlung ab Eckenerstraße nach Daxlanden um.

Die Linie 5 fährt in Richtung Westen ab dem Weinbrennerplatz über die Yorckstraße zum Entenfang und von dort zurück über Kühler Krug in die Innenstadt. In Richtung Entenfang bedienen die VBK am Weinbrennerplatz die Haltestelle in der Gartenstraße (Gleis 7), in Richtung Durlach Bahnhof die reguläre Haltestelle (Gleis 2). Zwischen Entenfang und Rheinhafen fahren Bussen. Der Rückweg vom Rheinhafen zum Entenfang führt über die Daxlandener Straße, sodass mit längerer Fahrzeit gerechnet werden muss.

Info

Alle Informationen rund um die genannten Baumaßnahmen, die Linienpläne, Ersatzhaltestellen und Fahrpläne des Schienenersatzverkehrs hat der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) in einem Flyer zusammengestellt, der in den Kundenzentren des KVV erhältlich ist. Weitere Infos und Fahrplanauskünfte unter www.kvv.de